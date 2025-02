Veltins Arena verkündet Mega-Event – doch Fans haben große Sorge

Na, diese Sorge ist nichts für heiße Gemüter! Die Veltins Arena ist längst nicht nur Heimspielstätte des FC Schalke 04. Regelmäßig wird das Stadion in Gelsenkirchen auch für andere Großevents verwendet – ob es jetzt Konzerte wie die von Taylor Swift im Juli 2024, andere Sport-Events oder eben fette Partys sind. Kein Wunder, dass die Party „80er Live“ einmal mehr in der Veltins Arena steigt.

Das Mega-Event findet am 22. März statt, Tickets sind schon zu haben. Zuletzt war diese Partyreihe oft ziemlich gut besucht. Auch diesmal erwarten die Veranstalter ein volles Haus in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Doch viele Fans treibt eine große Sorge – und die wäre wahrlich nicht zu unterschätzen!

Veltins Arena verkündet Mega-Event – Fans haben Sorge

Die „80er Live“-Partyreihe gehört zu den beliebtesten überhaupt in Deutschland, macht oft große Arenen voll und lockt (Ex)Stars wie Billy Ocean, Dieter Bohlen oder Johnny Logan auf die Bühne. Klar, dass die Fans dann abfeiern wollen – aber nicht frieren! Zwar hat die Veltins Arena ein Dach, das geschlossen werden kann. Und Ende März sollte der Winter in Deutschland nicht nur kalendarisch überstanden sein.

Aber: Was, wenn es trotzdem zu kalt wird? Wenn es windig ist, die Fans plötzlich dicke Jacken anziehen oder gar frieren müssen? Auf Facebook bringt es ein Fan auf den Punkt, erinnert sich ans letzte Jahr und schreibt: „Letzter Versuch! Wenn das wieder so kalt in der Halle ist wie 2024, dann nie wieder!“ RUMMS! Hat die Veltins Arena wirklich ein Heizproblem? Verlässt man sich dort zu früh auf mildere Temperaturen Ende März?

„Warst du mal im Winter in der alten Schüssel?“

Andere 80er-Fans können dem nicht zustimmen. So schreibt eine Frau: „Ich war auf mehreren verschiedenen Events in der Veltins Arena gewesen, sogar beim Biathlon und mir wurde automatisch warm bei allem. Ich bin sowas von froh und glücklich darüber, dass wir so eine schöne Arena haben und dass dort vieles stattfindet und nicht nur Fußball. Glück auf!“

Ein anderer Fan stimmt ihr zu, schreibt: „Warst du mal im Winter in der alten Schüssel, noch vor der Arena? Das nannte man kalt!“ Na, bleibt zu hoffen, dass man als Fan auf den Tribünen nicht friert – und spätestens die Acts den Zuschauern so richtig einheizen…