Ruhrgebiet: Polizei findet toten Jungen (9) – Mutter unter schrecklichem Verdacht

Im Ruhrgebiet hat sich am Freitagmorgen (3. Februar) mutmaßlich eine fürchterliche Familientragödie abgespielt. Ein kleiner Junge (9) ist tot. Seine Mutter (42) erlitt schwere Verletzungen. Sie steht unter schwerem Verdacht.

Nach Angaben der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis ging gegen 6 Uhr ein Notruf aus Wetter an der Ruhr ein. Sofort eilten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße. Als die Rettungskräfte am Einsatzort im Ruhrgebiet ankamen, war es bereits zu spät.

Ruhrgebiet: Toter Junge in Wohnung gefunden

So fanden die Beamten in der Wohnung ein lebloses Kind vor. Für den Jungen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zudem stießen die Einsatzkräfte auf die schwer verletzte Mutter des Kindes.

Die 42-Jährige wurde nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens schnell in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten müssen herausfinden, was sich in der Wohnung im Ruhrgebiet zugetragen hat.

Mutter nach Tod ihres Kindes unter schwerem Verdacht

„Gemäß den ersten Ermittlungen ist eine Familientragödie nicht auszuschließen, im Zuge derer sich die 42-jährige Mutter letztlich selbst schwer verletzte“, teilte die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Hagen mit. Die 42-Jährige gilt als dringend tatverdächtig und wurde vorläufig festgenommen.

>>Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.