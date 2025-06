Ruhrgebiet staunt über Himmels-Phänomen – „Sowas hab ich noch nie gesehen“

Ein beeindruckendes Phänomen hat die Menschen im Ruhrgebiet am Donnerstagmorgen (5. Juni) die Hälse recken lassen. Was am Himmel zu sehen war, ließ viele Menschen staunen.

In zahlreichen Facebook-Gruppen posten die Menschen Bilder vom Himmel über dem Ruhrgebiet. „Sowas hab ich noch nie gesehen“, staunte dabei nicht nur einer. Der Grund für das Spektakel könnte weiter weg kaum liegen.

Ruhrgebiet staunt über roten Feuerball

Dort, wo die Wolken den Sonnenaufgang nicht verdeckten, leuchtete es im Ruhrgebiet am Donnerstagmorgen feuerrot, wie ein Bild von Mandy Woywod aus Hagen beweist:

Beeindruckender Sonnenaufgang in Hagen. Foto: Mandy Woywod

Kein Einzelfall: Ein ähnliches Schauspiel offenbarte sich bereits am Vorabend, wie ein Bild des Sonnenuntergangs von Gülseren Körpes aus Gladbeck zeigt:

Spektakulärer Sonnenuntergang in Gladbeck am 4. Juni, Foto: Gülseren Körpes

Experten kennen die Gründe für den spektakulären Anblick.

Das steckt hinter dem Himmels-Phänomen im Ruhrgebiet

Nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus sollen große Waldbrände in Kanada der Grund für die rot-orangefarbenen Sonnenauf- und -untergänge sein. Die dabei entstandenen dichten Rauchwolken sollen in den vergangenen Wochen über den Atlantik zu uns gelangt sein.

Dadurch komme es nicht nur zu der spektakulären Sonnenfarbe. Auch könnte es tagsüber trüber sein bei uns sein. Auswirkungen auf die Luftqualität solle der Brandrauch aber nicht haben, weil er meist in höheren Luftschichten transportiert werde.

Eine erste Rauchwolke hatte bereits Mitte Mai das Mittelmeer überquert. Ende Mai erreichte eine zweite, deutlich größere Wolke den Nordwesten Europas. Solche sogenannten Pyrocumulonimbuswolken (PyroCb) bilden sich Copernicus zufolge, wenn ein Waldbrand mit außergewöhnlicher Hitze und Intensität brennt und dadurch genügend Wärmeenergie erzeugt, um Rauch, Asche und Feuchtigkeit hoch in die Atmosphäre zu treiben, von wo aus mächtige Jetstreams den Rauch über weite Strecken transportieren können. (mit dpa)