Axt-Angriff in NRW! Kleingärtner geht auf Nachbarn los – der Auslöser ist völlig irre

Absoluter Wahnsinn am späten Mittwochnachmittag (4. Juni) in einer Kleingartenanlage in NRW. Wie die Polizei Dortmund mitteilte, ist ein Streit zwischen zwei Nachbarn an der Lippestraße in Lünen komplett eskaliert.

Ein 84-jähriger Mann ging dabei mit einer Axt auf seinen Parzellennachbarn (64) los. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Auslöser des Streits macht fassungslos.

Axt-Angriff in NRW-Kleingarten

Ersten Ermittlungen der Polizei Dortmund zufolge soll sich der 84-Jährige darüber aufgeregt haben, dass sein Nachbar offenbar unbefugt seine Hecke geschnitten habe. Daraufhin ging der Senior auf das Grünstück des 64-Jährigen, um ihn zur Rede zu stellen.

++ Eltern vergessen Sohn am Flughafen Dortmund – erst HIER fällt es auf ++

Dabei kam es zum Streit, der sich schnell hochschaukelte. Dem 84-Jährigen brannten dabei alle Sicherungen durch. Er holte mit einem Beil aus und schlug mehrfach auf seinen Nachbarn ein. Es entwickelte sich dabei ein brutaler Zweikampf.

Der Rettungsdienst brachte das Opfer der Axt-Attacke in NRW ins Krankenhaus. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Der 64-Jährige ging zunächst zu Boden, doch es gelang ihm wieder aufzustehen und den aggressiven Mann umzustoßen. Um ihn außer Gefecht zu setzen, setzte er sich kurzerhand auf den Axt-Angreifer. Doch es ging noch weiter! Als er versuchte, die Hände seines Peinigers zu fesseln, wurde der 64-Jährige erneut von dem Beil getroffen!

++ Hürth (NRW): Auto fährt in Grundschul-Gruppe ++ Mädchen (10) reanimiert ++ Lebensgefahr ++

Nachbarn entwaffnen Axt-Angreifer in NRW

Dann griffen plötzlich weitere Nachbarn ein, die den Streit mitbekommen hatten. Sie nahmen dem Angreifer die Axt ab und wählten den Notruf. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten sie dann Erste Hilfe.

Mehr Themen:

Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann schließlich ins Krankenhaus. Die Polizei Dortmund stellte das Beil sicher und nahm den Mann mit aufs Revier. Weil keine besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft vorlagen, kam der 84-Jährige nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun auf ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung einstellen.