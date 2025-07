Stich in die Lunge! 16-Jähriger nach Disco-Streit in NRW in Lebensgefahr

In NRW ist am frühen Samstagmorgen (19. Juli) ein Streit völlig eskaliert. Mehrere junge Leute gerieten brutal aneinander, es kam zu Stich- und Schnittverletzungen. Ein 16-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen der Lunge.

Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Bielefeld gemeinsam mitteilen, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 3.20 Uhr in der Nacht auf dem Parkplatz einer Discothek an der Duisburger Straße im Bielefelder Stadtteil Brackwede.

Mordkommission ermittelt nach blutigem Streit in NRW

Den Schilderungen zufolge gerieten mehrere Personen in eine Auseinandersetzung. Dabei erlitt ein 16-jähriger aus Halle/Westfalen Stichverletzungen, die im Krankenhaus als lebensgefährlich eingestuft wurden. Ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger aus Paderborn (NRW) erlitten leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission „Duisburg“ des Polizeipräsidiums Bielefeld haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll es auf dem Disco-Parkplatz zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Dabei waren mehrere Stichwerkzeuge im Spiel. Bei dem 16-Jährigen stellte der Notarzt Verletzungen der Lunge fest. Der Jugendliche musste im Krankenhaus notoperiert werden. Nach derzeitigem Stand besteht Lebensgefahr. Die beiden anderen Opfer begaben sich selbstständig ins Krankenhaus. Sie erlitten oberflächliche Stich- und Schnittverletzungen, die versorgt wurden.

Diensthund Aiko stellt drei Tatverdächtige

Die Täter flüchteten zunächst vom Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam auch eine Diensthund-Führerin zum Einsatz. In einer angrenzenden Kleingartenanlage stellte Diensthund Aiko drei tatverdächtige Personen. Polizeibeamte nahmen alle drei vorläufig fest. Es handelt sich hierbei um einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen aus Leopoldshöhe sowie einen 18-Jährigen aus Lage in NRW. Die Ermittlungen dauern an.

Die Hintergründe dieser Tat in NRW und ob es bereits im Vorfeld zu Streitigkeiten in der Bielefelder Diskothek kam, sind ebenfalls Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen, zu beteiligten Personen sowie mit Bild- und Videomaterial zu der Tat an die Mordkommission „Duisburg“ unter Tel. 0521/545-0 zu wenden.