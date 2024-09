Ruhrgebiet: Schreckliche Entdeckung an der A43 – Spaziergänger findet Leiche

Zu einem großen Einsatz für Feuerwehr und Polizei ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. September) im Ruhrgebiet gekommen. In unmittelbarer Nähe zur Autobahn A43 wurde eine männliche Leiche gefunden.

Konkret hat sich der Vorfall im nördlichen Ruhrgebiet im Süden des Stadtgebietes von Recklinghausen ereignet – nicht weit entfernt von der Stadtgrenze zu Herne. Die Bergung der Leiche erwies sich als kompliziert.

Ruhrgebiet: Spaziergänger findet Leiche im Wald

Der Notruf kam am Donnerstagabend gegen 21 Uhr von einem Spaziergänger. In einem Wäldchen an der Straße „Am Stadthafen“ in Recklinghausen hatte er eine schreckliche Entdeckung gemacht: die Leiche eines Mannes! Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne, des Rettungsdienstes der Feuerwehr Recklinghausen und der Kriminalpolizei rückten zum Fundort aus.

Der leblose Körper befand sich in einem nur schwer zugänglichen Gelände an der Straße „Am Stadthafen“ zwischen der Emscher und dem Rhein-Herne-Kanal. Die Bergung der Leiche wurde dadurch erschwert. Noch in der Nacht kam ein Bestatter zu dem Fundort im nördlichen Ruhrgebiet. In einem schwarzen Sack und auf einer Rolltrage wurde die Leiche abtransportiert. Es ist davon auszugehen, dass zur Klärung der Hintergründe eine Obduktion angeordnet wird.

In einem Wald an der Stadtgrenze Recklinghausen/ Herne (Ruhrgebiet) bergen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eine Leiche. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Angaben zu der Identität der Leiche oder zu einer möglichen Todesursache konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Recklinghausen auch am Freitagvormittag noch nicht machen. Die Identität des Toten sei noch unklar, hieß es. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Man habe ein „Todesermittlungsverfahren“ eingeleitet. Im Zuge dessen werde auch eine Obduktion des Leichnams stattfinden.

Wie die „Recklinghäuser Zeitung“ berichtet, könnte der verstorbene Mann der Obdachlosen-Szene angehört haben. Es komme immer wieder mal vor, dass sich Obdachlose in dem Waldstück aufhalten.

