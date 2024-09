Essen: Rätsel um Toten unter A42-Brücke – Polizei bittet um Hilfe

Alarm am Sonntagmorgen (14. September) in Essen. Passanten entdeckten gegen 8.45 Uhr einen regungslosen Mann (59) auf der Fahrradtrasse „Nordsternweg“ unterhalb der A42-Brücke.

Sie wählten sofort den Notruf und versuchten, den verunfallten Radfahrer aus Essen anzusprechen – doch vergeblich. Der 59-Jährige war bewusstlos. Auch der Rettungsdienst konnte letztlich nichts mehr für den Mann tun. Jetzt bittet die Polizei Essen um Hilfe bei der Aufklärung des Falls.

Essen: Rätsel um Todesfall unter A42-Brücke

Als die Polizei Essen am Einsatzort unterhalb der A42-Brücke eintraf, kämpfte der Rettungsdienst gemeinsam mit einer Notärztin verzweifelt um das Leben des Radfahrers. Doch am Ende konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für den Essener tun, er verstarb noch am Unfallort.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar. Denn als die Passanten den 59-Jährigen fanden, war dieser schon bewusstlos. War es ein technischer Defekt, ein medizinischer Notfall oder gab es womöglich noch eine zweite am Unfall beteiligte Person? Zu all diesen Fragen gibt es daher bislang keine Antworten.

Polizei Essen bittet um Hilfe

Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahme-Teams haben noch am Sonntagvormittag mit der Spurensuche begonnen. Auch die Ermittlungen zur Todesursache wurden in Auftrag gegeben. Etwaige Zeugen, die den Essener vor dem Unfall gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer 0201/8290 oder per Mail an: hinweise.essen@polizei.nrw.de.

