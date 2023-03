Ruhrgebiet: Linienbus kracht gegen Haus – warum die Bergung erneut verschoben wurde

Horror-Unfall im Ruhrgebiet! Am Montagnachmittag (13. März) ist gegen 16.55 Uhr ein Linienbus in Castrop-Rauxel gegen ein Wohnhaus gekracht. Der Bus fuhr aus Herne kommend die Karlstraße entlang, war in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs.

Doch dann ist er von der Straße abgekommen, kollidierte mit mehreren abgestellten Autos am Fahrbahnrand, prallte dann gegen das Wohnhaus. Warum der Fahrer die Kontrolle über den Bus verlor, ist noch unklar.

++ Galeria Karstadt Kaufhof im Ruhrgebiet: Entscheidung gefallen! Diese Pott-Filialen machen alle dicht ++

Ruhrgebiet: Busfahrer eingeklemmt

Laut Polizei wurden durch den üblen Crash mindestens drei Personen teilweise schwer verletzt – sowohl das Wohnhaus als auch der Linienbus wurden den Unfall schwer beschädigt. Der Busfahrer war nach Angaben der Polizei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Montag krachte in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet ein E-Bus in ein Wohnhaus. Foto: Justin Brosch

Die zum Unfallzeitpunkt einzige Mitfahrerin wurde ebenfalls Verletzungen. Zwei Bewohner des betroffenen Hauses erlitten einen Schock. Sie müssen nun um ihr Haus fürchten. Denn das ist nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr einsturzgefährdet.

Haus nach Bus-Crash einsturzgefährdet

Deshalb konnte die Bergung des Busses am Montagabend nicht mehr erfolgen. Am Dienstag warteten die Betroffenen lange auf einen Gutachter. Nach dessen Einschätzung wurde die Bergung des Busses auf Mittwoch verschoben, teilte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen gegenüber DER WESTEN mit. Dann soll der Linienbus aus dem Haus herausgezogen werden und das Haus möglicherweise dabei abgestützt werden.

Mehr News:

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Karlstraße zwischen der Stadtgrenze nach Herne-Holthausen und der Bochumer Straße in Höhe des Unfallortes in beide Richtung gesperrt werden. Zur Dauer der Sperrungsmaßnahmen konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.