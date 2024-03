A42 im Ruhrgebiet: Jetzt also doch! Vollsperrung sorgt für tagelanges Verkehrschaos

Liebe Pendler aus dem Ruhrgebiet, ihr müsst jetzt ganz stark sein! Wegen Bauarbeiten muss die A42 Ende März an zwei Stellen erneut gesperrt werden.

Wer regelmäßig über die A42 im Ruhrgebiet pendelt, der musste in den vergangenen Wochen Nerven aus Stahl beweisen. Wegen Schäden an der Rhein-Herne-Kanalbrücke war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bottrop-Süd und Essen-Nord voll gesperrt. Und jetzt folgt die nächste Hiobsbotschaft…

A42 im Ruhrgebiet: Wiege- und Schrankenanlage entsteht

Die nächste Vollsperrung auf der A42 kommt! Immerhin: Die Autobahn Westfalen plant die Arbeiten so, dass „die Verkehrsteilnehmer so wenig wie möglich beeinträchtigt werden“, heißt es.

Im Vorfeld der bestehenden Sperrung der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal entsteht derzeit eine Wiege- und Schrankenanlage in Richtung Dortmund. Für den Aufbau der Anlage wird die A42 deswegen von Freitag (22. März) ab 22 Uhr bis Donnerstag (28. März) um 12 Uhr gesperrt – und das schon ab Oberhausen-Zentrum! Die Umleitung führt ab Oberhausen-Zentrum über die A516 bis zur A2 und dann ab Gladbeck/Essen über die B224 zurück zur A42.

A42 im Ruhrgebiet: Weitere Sanierungen geplant

Im Zuge dieser Sperrung können auch die Sanierungsarbeiten zwischen Herne-Börnig und dem Kreuz Castrop-Rauxel-Ost stattfinden, und zwar in der Zeit von Freitag (22. März) ab 21 Uhr bis Mittwoch (27. März) um 5 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund und von Donnerstag (28. März) ab 21 Uhr bis Dienstag (2. März) um 5 Uhr in Fahrtrichtung Duisburg. Die großräumige Umleitung führt über die A43, A40 und A45. Der städtische Verkehr wird über die sogenannten Bedarfsumleitungen geführt.

Auch die Stadt Essen, speziell Vogelheim, war von der letzten A42-Sperrung betroffen. Weil die Umleitung durch den Stadtteil führte, waren Anwohner auf 180. Mehr dazu liest du in diesem Artikel.