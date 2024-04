Ruhrgebiet: Dramatische Suche! Mädchen (10) geht zur Schule – und kommt nie im Unterricht an

Verzweifelte Suche nach einem Mädchen (10) im Ruhrgebiet. Die 10-Jährige ist am Montagmorgen (15. April) in Richtung ihrer Schule in Marl gegangen.

Gegen 7.55 Uhr haben Klassenkameraden sie dabei auch noch gesehen. Doch im Unterricht an der „Albert-Schweitzer-Geschwister-Scholl-Gymnasium“ sollte sie an diesem Tag nie auftauchen. Stattdessen war sie plötzlich weg. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ins Leere. Deshalb wendet sich die Polizei Recklinghausen jetzt an die Öffentlichkeit.

Ruhrgebiet: 10-Jährige spurlos verschwunden

Wohin das Mädchen kurz vor dem Unterricht ging, ist völlig unklar. Die Polizei setzte am Montag unter anderem Spürhunde ein, um die Verfolgung aufzunehmen. Doch vergeblich. Der Regen im Laufe des Tages sollte die Spurensuche nicht erleichtern.

Die Polizei hat jetzt eine Personenbeschreibung und ein Bild des Mädchens veröffentlicht, um die Suche anzukurbeln. So sieht die Vermisste aus:

etwa 1,62 Meter groß

kräftige Statur

dunkle Haare

wirkt älter (12-14 Jahre)

Hast du das vermisste Mädchen gesehen? Foto: Polizei Recklinghausen

Als sie am Montagmorgen aus dem Haus ging, trug sie eine dunkle Sporthose, dunkle Daunenjacke und weiß – blaue „New-Balance“ Schuhe. Dazu trägt sie eine Brille mit durchsichtigem Rahmen der Marke „Police“. Hast du die Gesuchte gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter der Nummer: 0800/2361 111.

Erst in der letzten Woche wurde im Ruhrgebiet eine Person vermisst. Tagelang suchten Rettungskräfte nach einem Mann, der am 9. April an der Emscher in Castrop-Rauxel mit seinem Hund spazieren war. Dort sei der Hunde-Besitzer plötzlich ins Wasser gefallen. Während der Hund den Weg nach Hause fand, blieb sein Besitzer vermisst. Am darauffolgenden Samstag wurde schließlich eine Leiche aus der Emscher geborgen. Es ist davon auszugehen, dass es sich um den vermissten Spaziergänger handelt.