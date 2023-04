Ruhrgebiet: Tragischer Unfall! Kleinkind (1) stürzt aus fahrendem Auto – schwer verletzt!

Schlimmer Unfall im Ruhrgebiet! Am Mittwoch (5. April) ist ein Autofahrer (36) in Recklinghausen vom Kaiserwall aus nach links in die Herner Straße eingebogen.

Fatal: Ein Kleinkind, das gerade mal 15 Monate alt ist, fiel rechts hinten aus der geöffneten Fahrzeugtür, stürzte auf die Straße!

Ruhrgebiet: Tragischer Unfall! Kleinkind (1) stürzt aus Auto

Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Der Fahrer selbst wohnt ebenfalls in Recklinghausen. Das Kind wurde durch den Sturz schwer verletzt. Der Junge kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Zeitweise konnte beim Kind Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Recklinghausen war der Fahrer gerade erst losgefahren.