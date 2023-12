Ruhrgebiet: Atemberaubendes Spektakel am Himmel – „Es hörte nicht auf“

Der Klimawandel bewegt immer mehr Zugvögel zum Bleiben. In der großen Reisezeit gibt es dennoch immer wieder besondere Spektakel am Himmel zu sehen. Auch im Ruhrgebiet – wie ein Video eindrucksvoll zeigt.

Zu unzähligen machten sich in den letzten Wochen Kanadagänse auf den Weg in den Süden. Viele Gruppen sogar zeitgleich, sodass sich über dem Ruhrgebiet unter Getöse irre Formationen am Himmel bildeten und ein eindrucksvolles Bild abgaben.

Ruhrgebiet: Zugvögel sorgen für irren Anblick

Die Kraniche machen sich meist schon an den letzten warmen Tagen im Oktober auf den Weg. Wenn es dann November, Dezember und kühler wird, sind die Kanadagänse dran. Die Vögel haben sich im Ruhrgebiet in den letzten Jahrzehnten rasant verbreitet und sind so manchem Spaziergänger im Park ein Dorn im Auge. Doch wenn sie sich zu tausenden auf die Reise in den Süden machen, kriegt jeder Gänsehaut.

So auch in diesem Spätherbst und Winter wieder. Wenn es ihnen in Deutschland zu kalt wird, ziehen sie weiter in wärmere Gefilde. Und weil die inneren Uhren und Thermometer der Tiere oft gleich ticken, geht die Reise nicht selten zeitgleich los. Ein Video aus einer Facebook-Gruppe zeigt eindrucksvoll, welche Spektakel sich dabei zeitweise am Himmel abspielen.

Kanadagänse sorgten über dem Ruhrgebiet für irre Bilder.

„Es hörte einfach nicht auf“

Tausende Kanadagänse ziehen in der unverkennbaren V-Formation gleichzeitig los, trommeln sich mit ihren bekannten Rufen zusammen. Ein irres Schauspiel, dass manchmal stundenlang zu beobachten ist. „Ich bin zwei Stunden von Witten aus um Kemnade geradelt und es hörte einfach nicht auf“, schrieb ein Facebook-Nutzer.

In den Parks und an den Seen des Ruhrgebiets sind trotzdem auch anschließend noch Tiere anzutreffen. Der größtenteils milde Sommer hat einige von ihnen erneut auf die lange und beschwerliche Reise verzichten lassen – die wahrlich nicht jede Kanadagans schafft.