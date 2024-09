NRW: Lautes Himmels-Ereignis naht – es wird dir nicht entgehen

Die Tage werden kürzer, es wird kälter und bald steht ein Naturphänomen in NRW bevor, auf dass man sich freuen kenn. Man muss auch keine Angst haben, dass man dieses Ereignis verpasst, denn es ist wahrlich nicht zu überhören.

Schon sehr bald kann man nämlich am Himmel ein beeindruckendes Spektakel beobachten, denn bald fliegen die Zugvögel über NRW. Eine NABU-Sprecherin berichtet gegenüber „Ruhr24“: „Der Kranichzug hat begonnen.“

Kraniche treten bald ihre Reise in wärmere Gebiete an

Momentan sind die Kraniche aus Skandinavien und Osteuropa in Nord- und Ostdeutschland zu finden, bis sie den Flug über NRW antreten. Wie von NABU berichtet wird, können Vogelfans die Kraniche momentan sehr gut rund um Fischland-Darß-Zings beobachten, also optimal, wenn man Urlaub an der Ostsee macht.

Dort halten sich momentan noch mehrere zehntausend Vögel auf, jedoch nicht mehr lange. Sobald es kälter wird und die Kraniche nicht mehr genug zum Fressen finden, treten sie die Reise in wärmere Gebiete an. Dabei sind sie unter anderem auch am Himmel über NRW zu entdecken.

Die Kraniche treten ungefähr im Oktober und November ihre Reise an und fliegen über NRW in wärmere Gebiete, wie Frankreich, Spanien und Nordafrika. Die Weißstörche sind dagegen bereits jetzt schon in Richtung Süden aufgebrochen.

NRW: Vergangenes Jahr hauptsächlich im Osten

Wie NABU-Experte Christian Chwallek gegenüber „Ruhr24“ berichtet, konnte man die Kraniche im vergangenen Jahr hauptsächlich im Osten von NRW beobachten. Wenn der Wind mitspielt, kann man dieses Jahr einige Zugvögel auch am Himmel des Ruhrgebiets beobachten oder besser gesagt hören. Während ihrer Reise erzeugen die Vögel nämlich einiges an Lärm. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass man das Ereignis verpasst.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Zugvögel, die man am Himmel von NRW beobachten kann, und einem steht ein richtiges Naturspektakel bevor. Fast gleichzeitig treten nämlich die Wildgänse aus Sibirien ihre Reise an. Sie werden am Niederrhein zwischen Duisburg und dem niederländischen Nijmegen überwintern.