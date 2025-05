Mann im Ruhrgebiet niedergestochen –  jetzt ermittelt die Mordkommission Dortmund 

Während am Samstag (24. Mai) viele Anwohner im Ruhrgebiet noch in den Federn lagen, kam es in einer Stadt in NRW zu einem schrecklichen Angriff. In den frühen Morgenstunden wurde ein Mann mit einem Messer niedergestochen.

Der Messer-Attacke soll sich Zeugen zufolge gegen 4.30 Uhr in der Ahlener Straße in Hamm ereignet haben. Neben der Polizei Dortmund ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft wegen dem Verdacht einer versuchten Tötung.

Ruhrgebiet: Mann kämpft nach Messer-Angriff ums Überleben

Bei dem Opfer soll es sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund um einen Mann (30) handeln. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein 30-Jähriger mit Stichverletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein 30-Jähriger mit Stichverletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. Es bestand zunächst Lebensgefahr, doch inzwischen sei der Zustand wieder stabil.

Polizei sucht nach Tätern und Zeugen

Gegenüber der Polizei sagten Zeugen aus, dass sie gegen 4.30 Uhr einen Streit in der Ahlener Straße beobachtet hätten. Aus einer Personengruppe heraus wurde der 30-Jährige mit einem Messer angegriffen. Nach der Tat liefen etwas sechs bis sieben Personen davon. Nach genau diesen Personen suchen die Beamten nun. Genauso nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Flüchtigen machen können.

Die weiteren Ermittlungen werden durch eine eingerichtete Mordkommission der Polizei Dortmund übernommen und dauern derzeit an. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Telefonnummer 0231/132-7441.

