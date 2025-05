Hohes Bußgeld droht in NRW – Essen, Dortmund und Co. sagen IHNEN den Kampf an

Kleinvieh macht auch Mist – das passt hier wie die Faust aufs Auge! Inzwischen ist es in NRW völlig akzeptiert, dass das Vermüllen von Straßen Bußgelder nach sich zieht. Nicht wenige Anwohner aus Essen, Dortmund und anderen NRW-Städten befürworten das. Doch bei klassischem Müll bleibt es nicht.

Denn gerade auf Parkplätzen, an Straßenbahnhaltestelle und vor Bahnhöfen landen viele Kippen auf der Straße oder auf dem Bürgersteig – also überall da, wo oft und viel geraucht wird. Jetzt ziehen Essen, Dortmund und weitere NRW-Städte die Zügel gegen Raucher an – und verhängen deftige Bußgelder!

Hohes Bußgeld droht in NRW

Der Naturschutzverein BUND schätzt, dass etwa zwei Drittel ALLER gerauchten Zigaretten nicht richtig entsorgt werden. Zum einen ist das falsche Entsorgen von Kippen für die Umwelt äußerst schädlich. Zum anderen für die Kommunen auch eine richtig teure Angelegenheit, weil die Reinigung aufwändig ist – oft müssen Zigarettenstummel aus dem Pflaster gekratzt werden.

Die Städte wehren sich gegen Umweltsünder, verhängen hohe Bußgelder. Die aber sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Essen beispielsweise kassiert satte 100 Euro ab, wenn Mitarbeiter des Ordnungsamts Kippensünder erwischen. In Dortmund ist die Strafe geringer, mit 50 Euro aber immer noch ziemlich hoch.

Essen, Dortmund und Co. sagen Kippenwerfern den Kampf an

Vergleichsweise wenig muss man bei Vergehen in der Landeshauptstadt Düsseldorf blechen: Dann sind „nur“ zehn Euro fällig. In der Rhein-Metropole Köln reicht die Spannbreite je nach Ort zwischen 50 und 150 Euro. Härter wird es allerdings bei wiederholtem Vergeben – dann wird die Strafe teurer. Auf Spielplätzen in NRW kann das Bußgeld sogar bis zu 1.000 Euro betragen!

Experten der Versicherung „Arag“ warnen, dass der Kippenwurf eine unzulässige Abfallentsorgung darstellt und damit strafbar ist. Er könnte sogar ein Strafverfahren nach sich ziehen, wenn jemand durch die weggeworfene Kippe zu Schaden kommt – wenn es also durch einen Brand kommt oder Ähnliches. Also, am besten nach dem Rauchen einfach nach passenden Abfallbehältern suchen…