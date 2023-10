Ruhrgebiet: Mann öffnet Tür – jetzt schwebt er in Lebensgefahr! Polizei jagt brutalen Räuber

Wenn es klingelt und wir zur Tür eilen, ahnen wir meist nichts Böses. Der Postbote mit einem Päckchen oder die Nachbarin, die nur ein Schwätzchen halten will. Meistens ist der Besuch an der Haustür eine nette Begegnung. So dachte auch ein Mann aus dem Ruhrgebiet, als er einem Unbekannten die Tür öffnete. Doch was sich dann abspielte, ist einfach nur schrecklich!

Der 58-jährige Mann aus Hagen öffnete seine Tür und wurde dann in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen. Die Kripo ist eingeschaltet bittet die Bevölkerung nun eindringlich um Zeugenhinweise.

Überfall im Ruhrgebiet: Hagener in Lebensgefahr

Das schlimme Ereignis ereignete sich am Montagmorgen (30. Oktober) gegen 8.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Rembergstraße. Nachdem der Mann seine Haustür öffnete, stand vor ihm ein maskierter Fremder. Dieser schlug „mit einem schlagstockartigen Gegenstand“ unvermittelt auf den Bewohner ein, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Montag heißt, und verletzte diesen schwer am Kopf. Als die Ehefrau des Bewohners zur Hilfe eilen wollte, wurde auch sie durch einen Schlag verletzt. .

Der 58-Jährige wurde durch die Schläge lebensgefährlich verletzt und umgehend in eine Spezialklinik gebracht. Auch seine verletzte Ehefrau sei in ein Krankenhaus transportiert worden.

Laut BILD soll es sich bei dem Opfer um einen bekannten Hagener Juwelier handeln. Ein Sprecher der Hagener Polizei wollte diese Angaben gegenüber DER WESTEN weder bestätigen noch dementieren und verwies auf die mittlerweile involvierte Staatsanwaltschaft.

Der Täter war nicht alleine

Die Mordkommission ist sich sicher: Der Täter hatte einen Komplizen. Die Ermittler wissen von Zurufen, mit denen der Täter mit seinem mutmaßlichen Komplizen kommuniziert haben soll. Die beiden sollen nach dem Überfall vom Tatort in unbekannte Richtung geflüchtet sein und wurden bislang nicht gefunden. Eine Großfahndung der Polizei, an der auch Beamte einer Einsatzhundertschaft beteiligt waren, führte bislang nicht zur Ergreifung der Männer.

Die Kriminalpolizei bittet daher die Bevölkerung im Ruhrgebiet dringend um Mithilfe. Wer hat etwas gesehen? Sind jemandem maskierte Männer im Bereich der Rembergstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen.