Essen: Brutalo-Duo schlägt Vater und Sohn (12) übel zusammen – Polizei jagt jetzt SIE

Diese Tat ist an Brutalität kaum zu überbieten. Aus heiterem Himmel und ohne erkenntlichen Grund schlugen zwei Männer in Essen auf einen Vater und seinen Sohn ein.

Am 9. Oktober war der 41-Jährige gegen 22 Uhr mit seinem 12 Jahre alten Sohn zu Fuß in der Gerhard-Stötzel-Straße unterwegs. Zwei Unbekannte kamen ihnen entgegen und überraschten das Vater-Sohn-Duo mit ihrer Gewalt-Attacke.

Essen: Täter schlagen Vater halb tot

Auf Höhe eines Kiosks liefen die zwei Unbekannte plötzlich auf den Vater zu und schlugen auf ihn ein. Der Sohn musste zunächst hilflos mitansehen, wie sein Vater vor seinen Augen verprügelt wurde. Als der 41-jährige Essener zu Boden ging, machten die Schläger auch vor dem Minderjährigen keinen Halt.

Zahlreiche Schläge hagelten auf den 12-Jährigen ein. Die Täter hörten erst auf, als auch der Teenager regungslos am Boden lag. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in einem SUV und machten sich auf und davon. Ihre beiden Opfer ließen sie verletzt zurück. Rettungskräfte behandelten den Vater und den Sohn und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Mann wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Auf wen passt diese Beschreibung?

Inzwischen stuft die Staatsanwaltschaft Essen den Angriff sogar als versuchten Totschlag ein. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht nach Zeugen. Einer der Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 25-35 Jahre alt

Südländisches Erscheinungsbild

Schwarze Haare mit einer kahlen Stelle an der Kopfrückseite

Auffälliger langer schwarzer Bart bis zur Brust

Schwarze Kleidung

Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 melden.