Hagen: Unglück am Hauptbahnhof ++ Junge Frau von Zug überrollt ++ Hubschrauber-Einsatz

Dramatische Szenen am Sonntag (21. Juli) in Hagen. Nach Informationen von DER WESTEN ist eine junge Frau (25) am Hauptbahnhof von einem Zug erfasst worden.

Demnach soll die 25-Jährige beim Anfahren des Zuges überrollt worden sein. Ersten Informationen zufolge soll das Unfallopfer schwere Verletzungen davongetragen haben. Die junge Frau wurde am Gleis notversorgt. Währenddessen landete ein Hubschrauber auf dem Vorplatz des Hagener Hauptbahnhofs. Die 25-Jährige wurde anschließend mit dem Helikopter in ein Unfallkrankenhaus gebracht.

++ Urlaub in NRW endet in Tragödie – Frau stirbt auf A4-Rastplatz ++

Hagen: Schaulustige nach Zug-Unglück am Hauptbahnhof

Für den Einsatz der Rettungskräfte hat die Polizei Hagen nicht nur den betreffenden Bahnsteig abgeriegelt. Zur Landung des Hubschraubers mussten auch Teile des Bahnhofsvorplatzes abgesperrt werden. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich hinter den Absperrbändern, um das Geschehen zu beobachten, fielen dabei aber nicht negativ auf.

Mehr aus dem Ruhrgebiet: Großeinsatz bei Sport-Event im Grugapark Essen ++ Zahlreiche Verletzte

Die Bundespolizei hat bereits ein Video des Vorfalls gesichtet, um die Unglücksursache zu ermitteln. Ein Sprecher teilte einem Reporter vor Ort mit, dass die Aufnahmen darauf hindeuten, dass die 25-Jährige Koffer in eine S-Bahn hievte, als sich plötzlich die Türen des Zuges schlossen. Die junge Frau hatte verzweifelt versucht, den Zug noch zu erwischen und geriet dabei zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante.

Hubschrauber-Einsatz nach Zugunglück in Hagen. Foto: Alex Talash

Der Zugführer hatte davon aber offenbar nichts mitbekommen und fuhr los. Dem Vernehmen nach soll die junge Frau dann im Bereich des Unterschenkels überrollt worden sein. Ein Mann, der das Unglück am Gleis mitbekam, musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehr Themen:

Zugausfälle bei der Deutschen Bahn

Der Rettungseinsatz hatte nur minimal Auswirkungen auf den Betrieb der Deutschen Bahn rund um Hagen. Die meisten Züge wurden auf andere Gleise umgeleitet. Nur auf der Linie S9 kam es am Abend zu Zugausfällen.