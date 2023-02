Ruhrgebiet: Einbrecher dringen in Lauben ein – was sie dort machen, ist unfassbar

Zu ihrem Arbeitsalltag gehört es Verbrechen zu lösen, Kriminelle festzunehmen oder Raser anzuhalten – dabei begeben sich die Polizisten im Ruhrgebiet immer wieder in Gefahr. Ab und zu kommt es jedoch vor, dass sie sonderbaren Dieben auf die Schliche kommen müssen oder zu seltsamen Einsatzorten gerufen werden.

Auch ein Fall am Montag (13. Februar) ließ die Polizisten aus Hagen im Ruhrgebiet sicherlich staunen, als sie sahen, welchem Verbrechen sie hier eigentlich auf der Spur waren.

Ruhrgebiet: Diebe stehlen Schlüssel zur Pommes-Bude

Als am Montagnachmittag ein Notruf bei der Polizei in Hagen einging, machte sich eine Streife sofort auf den Weg in die Kleingartenanlage in der Dickenbruchstraße in Hagen. Gegen 17.00 Uhr trafen die Beamten der Polizei ein.

Das Ziel ihres Einsatzes? Unbekannte waren in mehrere Lauben der Kleingärtner eingebrochen. Sie verschafften sich zutritt und durchwühlten die Häuschen in der Gartenanlage. Dabei müssen sie vermutlich auf den Schlüssel der Pommes-Bude des Kleingartenvereins gestoßen sein. Ob die Ganoven wohl Hunger hatten? Der Schlüssel wurde jedenfalls entwendet.

Ruhrgebiet: Diebe waren offenbar hungrig

Die Beamten warfen einen Blick in die Küche der Pommes-Bude. Offenbar hatten die Diebe einige Lebensmittel aus dem Kühlschrank mitgehen lassen. Das wenige Bargeld, das in der Kasse gewesen war, hatten sie ebenfalls mitgenommen. Doch das war noch nicht alles.

In der Fritteuse der Pommes-Bude bereiteten sich die Unbekannten dann auch noch eine Mahlzeit zu. Eilig hatten sie es offenbar nicht. Anschließend machten sie sich mit ihrer Beute auf die Flucht. Wer sich an den Pommes der Kleingartenanlage vergangen hat, ist bisher noch nicht klar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Erst im Juli des vergangenen Jahres entwendeten Unbekannte zwei Kisten Pommes und zehn Kisten Brathähnchen im Wert von rund 400 Euro aus einem Imbisswagen bei Wesel. Offensichtlich macht Diebstahl hungrig.