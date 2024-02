Ruhrgebiet: Jugendliche verursachen Albtraum-Unfall – Nachbarn mit großer Sorge

Zwei minderjährige „Autofahrer“ haben im Ruhrgebiet in der Nacht auf Dienstag (30. Januar) einen verheerenden Unfall verursacht (wir berichteten).

Die 13 und 14 Jahre alten Jugendlichen haben aber nicht nur die Anwohner vor Schreck aus dem Schlaf geholt – der Albtraum geht für die Nachbarn noch weiter.

Ruhrgebiet: Albtraum-Unfall schreckt Nachbarn aus dem Schlaf

Was sich die beiden Jugendlichen aus Essen und Herne im Ruhrgebiet dabei gedacht haben, weiß man nicht. Aber anscheinend fanden sie es eine gute Idee, einen Mercedes-Oldtimer aus einer Werkstatt zu stehlen und danach in Herne auf der Cranger Straße ordentlich Gas zu geben. Zumindest steht der Verdacht des Diebstahls im Raum. Beim Einbiegen in die Juliastraße verlieren sie plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und krachen in die dort geparkten Autos. Die Rede ist sogar von 160 Kilometern pro Stunde, aber das ist laut „WAZ“ noch nicht bestätigt.

Das Auto mit den 13 und 14 Jahre alten Teenager crashte bei dem Albtraum-Unfall in drei Autos. Zwei davon gehören dem 31-jährigen Volkan Arda. Er war einer der Ersten am Unfallort, nachdem ihn seine Frau aufgrund des heftigen Knalls geweckt hatte. Er erzählt der „WAZ“ von der schlimmen Nacht: „Der Fahrer hatte den Beifahrer schon rausgezogen. Der lag regungslos auf dem Boden. Ich dachte, der ist tot.“ Doch die beiden Jugendlichen hatten wirklich Glück und kamen zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus.

Ob die Versicherung da zahlt?

Doch Volkan Arda und die anderen Nachbarn plagt neben dem großen Schreck nun eine weitere Sorge. „Das ist ein großer Schaden“, sagt er. „Ich weiß ja gar nicht, ob da etwas versichert war. Mal schauen, was jetzt passiert.“ Zum Glück meldete sich der Besitzer des gestohlenen Oldtimers und erklärt, dass das Auto versichert ist. Na, wenigstens etwas.

Doch warum treiben sich ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger nachts auf der Straße herum? Und wer von den beiden saß wirklich hinterm Steuer? Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise durch Zeugen. Falls du was gesehen hast oder etwas weißt, dann melde dich unter der Telefonnummer 0234/909-5206.

Welchen Schaden weitere Anwohner durch den Unfall hatten und was auf TikTok jetzt deswegen los ist, erfährst du bei der „WAZ".