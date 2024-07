Duisburg: Leiche entdeckt – Sohn macht Nachbarn erschreckendes Geständnis

Große Aufregung nach einem Leichenfund am Montag (22. Juli) in Duisburg. Die Feuerwehr hatte sich am Abend Zugang zu einer Wohnung an der Nikolaistraße im Stadtteil Wanheimerort verscha

Dort entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte. Der „WAZ“ zufolge soll sich ein Arzt bei der Polizei gemeldet haben, weil er seinen Patienten eine längere Zeit nicht erreicht hatte. Nun heißt es: Der 87-Jährige könnte schon seit Monaten tot gewesen sein.

Duisburg: Sohn lebt monatelang mit totem Vater in Wohnung

Denn der Sohn des Verstorbenen habe nach Angaben der Zeitung gegenüber mehreren Nachbarn mitgeteilt, dass er dreieinhalb Monate lang mit seinem verstorbenen Vater in der Wohnung gewohnt habe. Das konnte die Polizei Duisburg auf Nachfrage allerdings zunächst nicht bestätigen.

Es laufe derzeit ein Todesermittlungsverfahren, so die Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN. Ein gewöhnlicher Vorgang in solchen Fällen. Von Ermittlungen wegen einer möglichen Straftat ist bislang nicht die Rede. Der Vorfall wirft dennoch Fragen auf.

Nachbarn völlig überrascht

Woran ist der 87-Jährige gestorben? Wie konnte sein Tod so lange unerkannt bleiben? Und vor allem: Warum meldete der Sohn das Ableben seines Vaters nicht? Die Todesursache soll jetzt die von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Obduktion liefern.

Die Nachbarn sollen nach Angaben der „WAZ“ jedenfalls aus allen Wolken gefallen sein, als sie von dem Einsatz gehört haben. Sie gaben an, dass sie keinen Leichengeruch aus dem gepflegten Mehrfamilienhaus wahrgenommen hätten und nannten gegenüber der Zeitung auch ein Indiz dafür, warum sie sich keine Sorgen gemacht hatten >>> Am Ende sollten sie eines Besseren belehrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.