Rewe im Ruhrgebiet: 18-Jährige erlebt Horror an der Kasse – sie wird mit Messer und Pistole bedroht

Horror-Erlebnis für eine junge Rewe-Kassiererin!

Die 18-Jährige saß am Samstagabend (3. Februar) an der Kasse des „Rewe Koehne“ an der Schillerstraße in Marl (Ruhrgebiet). Es war 21.55 Uhr – nur fünf Minuten vor Ladenschluss. Die junge Frau war kurz davor, sich ins Wochenende zu verabschieden, als sie den Albtraum einer jeden Kassenkraft erleben musste.

Rewe im Ruhrgebiet: Kassiererin (18) erlebt bewaffneten Überfall

Samstagabend im „Rewe Koehne“ in Marl. Kurz vor Ladenschluss. Nur noch drei Mitarbeiter und drei Kunden im Supermarkt. Alles bereitet sich auf den Feierabend vor. Und dann das: Plötzlich betreten zwei unbekannte Männer die Rewe-Filiale. Bewaffnet mit einem langen Messer und einer Schusswaffe, wie die Polizei Recklinghausen mitteilt.

Der Täter mit dem Messer bedroht die 18-jährige Kassiererin mit der Klinge – und zwingt sie, die Kasse zu öffnen. Die junge Frau befolgt die Anweisungen des Täters. Anschließend entnehmen die beiden Räuber das Bargeld aus der Kasse und machen sich zu Fuß aus dem Staub. Verletzt wurde während des Überfalls glücklicherweise niemand.

Hast du die Täter gesehen?

Jetzt ermittelt die Polizei – und bittet um Mithilfe von Zeugen. Mit folgender Täterbeschreibung suchen die Beamten nach den Tatverdächtigen:

Zwei männliche Täter

Beide waren dunkel gekleidet, trugen Mützen, Schals und Baseballkappen

Die Täter sollen von eher kräftiger Figur gewesen sein

Wer an besagtem Samstagabend irgendwelche Beobachtungen gemacht hat, die der Behörde in diesem Fall weiterhelfen könnten, soll sich doch bitte bei der Polizei Recklinghausen melden.