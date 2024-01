Ruhrgebiet: Jugendliche klauen Mercedes und verursachen Albtraum-Unfall

Es ist für alle Beteiligten ein Albtraum! Jugendliche haben in der Nacht auf Dienstag (30. Januar) im Ruhrgebiet einen Oldtimer gestohlen, diesen und weitere Autos zu Schrott gefahren, sind dabei selbst schwer verletzt worden!

Der Sachschaden ist gewaltig, womöglich ist an mindestens zwei Fahrzeugen ein Totalschaden entstanden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten ausrücken. Doch wie konnte es dazu kommen?

Ruhrgebiet: Mercedes katapultiert KIA hoch

Ereignet hat sich der heftige Unfall am frühen Dienstagmorgen (30. Januar) in Herne-Wanne. Nach bisherigen Informationen der für Herne zuständigen Polizei Bochum waren zwei Jugendliche – 14 und 15 Jahre alt – mit einem schwarzen Mercedes-Oldtimer (H-Kennzeichen) auf der Juliastraße unterwegs. Schon allein das Alter der beiden macht deutlich, dass sie den Wagen zuvor gestohlen hatten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und dann die Kontrolle über den Wagen verloren. Etwa um 3.45 Uhr passierte dann der verheerende Unfall. Unweit der Kreuzung Cranger Straße kam der Mercedes von der Juliastraße ab und schleuderte in mehrere Autos, die am Straßenrand vor dem Gelände eines Autohandels geparkt waren.

In Herne (Ruhrgebiet) haben Kinder mit einem Mercedes einen heftigen Unfall verursacht. Foto: WTVnews

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass ein SUV der Marke KIA regelrecht hochkatapultiert wurde und sich der Mercedes darunter schob. Obendrein wurden auch noch ein weißer VW Beetle und ein weiterer Pkw beschädigt.

Beide Jugendlichen schwer verletzt

Zeugen alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, befand sich der junge Fahrer noch im Auto. Er wurde befreit und medizinisch versorgt. Beide Jugendlichen erlitten bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Wem gehört der Mercedes? Wo und wie sind die Jugendlichen an das Fahrzeug gelangt? Was haben sie überhaupt mitten in der Nacht auf den Straßen in Herne zu suchen? Was sagen die Eltern dazu? Diese und weitere Fragen sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.