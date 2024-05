Ruhrgebiet: Wichtige Autobahn voll gesperrt – Stau-Chaos droht!

Autofahrer aus dem Ruhrgebiet, aufgepasst! Demnächst könnte es auf eurer Durchfahrt in die Nachbarstadt brenzlig werden. Eine wichtige Autobahn wird voll gesperrt. Es droht ein absolutes Stau-Chaos!

Es passiert in letzter Zeit immer und immer wieder: Wichtige Autobahn-Abschnitte im Ruhrgebiet müssen teilweise voll gesperrt werden. Definitiv nichts für schwache Nerven! So musste kürzlich erst die A42 wegen einer maroden Brücke gesperrt werden (wir berichteten).

+++Essen: Stadt macht sich die Taschen voll – Autofahrer sollten jetzt besonders aufpassen+++

Bauarbeiten auf A43 laufen bereits seit zehn Jahren

Und jetzt der nächste Hammer: Eine weitere wichtige Autobahn wird im Mai für ein ganzes Wochenende voll gesperrt! Das berichtet „Ruhr24“. Es werden Umleitungen durch das Ruhrgebiet eingerichtet.

Bereits seit 2014 läuft das Großbauprojekt auf der A43 auf Hochtouren. Tag für Tag überqueren über 90.000 Fahrzeuge die Autobahn – Stau vorprogrammiert! Damit der Verkehr in Zukunft besser fließen kann, wird die A43 von vier Spuren auf sechs Spuren ausgebaut.

+++Dortmund: Lokführer bringt nachts Zug zurück – und kann seinen Augen kaum trauen+++

Vollsperrung am Herner Kreuz!

Auf der Strecke zwischen Marl und Witten gehen die Bauarbeiten jetzt auf dem Abschnitt zwischen Recklinghausen und dem Kreuz Herne weiter – und das hat heftige Konsequenzen für Autofahrer. An dem Wochenende von Freitag (24. Mai) bis zum Montag (27. Mai) kommt es dann auf der A43 am Herner Kreuz in beiden Richtungen zu einer Vollsperrung!

Mehr News:

Bedeutet genau: Autofahrer müssen von Freitagabend (21 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) eine großräumige Umleitung fahren. Grund für die Sperrung: Die alte Bahnbrücke wird durch die Deutsche Bahn abgerissen. Über die Autobahnen A2, A45 und A40 werden Umleitungen eingerichtet.

Diese Abschnitte werden voll gesperrt:

Fahrtrichtung Münster: Bochum-Riemke – Recklinghausen-Hochlarmark

Fahrtrichtung Wuppertal: Kreuz Recklinghausen – Bochum-Riemke

Es bleibt abzuwarten, wie heftig das Stau-Chaos am Ende tatsächlich wird…