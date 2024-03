A42 im Ruhrgebiet: Brücken-Sperrung wird aufgehoben – doch es gibt einen Haken

Autofahrer im Ruhrgebiet hatten es in den vergangenen Wochen und Monaten nicht leicht, wenn es um die A42-Brücke ging. Bereits seit Dezember 2023 führt die Bundesgesellschaft „Autobahn Westfalen“ sogenannte Ertüchtigungsarbeiten an der Brücke durch. Immer wieder mussten Autofahrer deshalb Umleitungen in Kauf nehmen, statt über die Rhein-Herne-Brücke zu fahren. Doch nun gibt es endlich gute Nachrichten.

Pünktlich zu Ostern wird die A42-Brücke wieder für den Verkehr freigegeben. Doch nicht alle Verkehrsteilnehmer können sich freuen.

Ruhrgebiet: Rhein-Herne-Brücke wieder befahrbar

Aufatmen für die Autofahrer im Ruhrgebiet! Die Autobahn GmbH hat offenbar ordentlich Gas gegeben, denn jetzt wurde die gute Nachricht verkündet: Die Rhein-Herne-Kanal-Brücke im Verlauf der A42 wird auch in Fahrtrichtung Dortmund wieder befahrbar sein – und das noch vor Ostern. Doch nicht alle Verkehrsteilnehmer profitieren. Wie in der Gegenrichtung ist die Fahrbahn nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen freigegeben, teilte die Autobahn GmbH mit.

Die Fahrtrichtung Kamp-Lintfort wurde bereits vor zwei Wochen für den Autoverkehr freigegeben – ebenfalls nur für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen.

Digitales System soll helfen

Eine neue Wiege- und Schrankenanlage soll verhindern, dass schwere Fahrzeuge über die Brücke im Ruhrgebiet fahren und Schäden verursachen. Das digitale Überwachungssystem erkennt kleinste statische Veränderungen der Brücke und meldet diese künftig elektronisch an die Mitarbeiter der Autobahn GmbH. In Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ist eine solche Anlage bereits in Betrieb. Die Anlage ist über 100 Meter lang und erkennt, wenn ein Fahrzeug zu schwer ist. Dann springt die Ampel in der Anlage auf Rot und die Schranken senken sich.

Die Nachricht, dass die Brücke im Ruhrgebiet noch vor Ostern wieder freigegeben wird, kommt mehr als überraschend, denn zu Beginn des Jahres war noch von einer längeren Sperrung die Rede. „Ich bin stolz auf unsere Brückenexperten, dass die die Brücke so schnell wieder für PKW befahrbar bekommen haben“, sagt Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH.

An Gründonnerstag, 28. März, ab 12 Uhr, wird die Rhein-Herne-Kanal-Brücke im Verlauf der A42 dann auch wieder in Richtung Dortmund befahrbar sein.