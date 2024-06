Bahn-Chaos im Ruhrgebiet: Ausfälle und Umleitungen – Bahnverkehr ist HIER komplett lahmgelegt

Zwischen Wanne-Eickel Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof geht aktuell nichts mehr. Schon den ganzen Morgen über ist der Bahnverkehr hier lahmgelegt. Grund dafür sind Kabeldiebe, die am Montagabend (3. Juni) auf der Bahnstrecke im Ruhrgebiet zugeschlagen haben.

Bis auf Weiteres ist die Strecke zwischen den beiden Hauptbahnhöfen im Ruhrgebiet also dicht. Davon sind so einige Züge betroffen. Mehr dazu erfährst du hier.

Bahn-Chaos im Ruhrgebiet noch bis abends

Es fährt aktuell kein Zug zwischen Gelsenkirchen und Wanne-Eickel Hauptbahnhof. Gleich mehrere Bahnlinien sind davon betroffen, darunter Regionalbahnen, RBs und eine S-Bahn. Infolge kommt es zu Verspätungen und auch Teilausfällen. Züge müssen umgeleitet werden oder enden früher.

Hintergrund sind Vandalismusschäden auf der Strecke, laut WDR sollen mehrere Kabel am Vorabend gestohlen worden sein. Seither dauert diese Lage nun schon an und dürfte aller Voraussicht nach auch erst am Dienstag gegen 16.30 Uhr wieder enden.

Bahn-Chaos im Ruhrgebiet: Diese Linien sind betroffen

Pendler und Bahnfahrer müssen sich heute im Verlaufe des Tages auch auf kurzfristige Änderungen im Zugverlauf einstellen und sollten daher besser kurz vor Abfahrt ihres Zuges ihre Reiseverbindung checken. Auf folgenden Strecken ist mit Einschränkungen zu rechnen:

RE 2: Düsseldorf–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster–Osnabrück

In Fahrtrichtung Osnabrück Hauptbahnhof enden und beginnen die Züge in Münster (Westf) Hbf. So kommt es zu Teilausfällen zwischen Münster und Essen Hbf. Es ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

RE 3: Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm

Umleitung zwischen Dortmund und Duisburg Hbf! In beide Richtungen wird ersatzweise in Bochum und Essen gehalten. Die Halte Herne, Wanne-Eickel Hbf, Gelsenkirchen Hbf, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf entfallen.

Als Alternative zwischen Bochum und Herne gibt es die U 35, zwischen Bochum und Gelsenkirchen die 302 und zwischen Essen und Altenessen die U11 sowie U17. Zwischen Duisburg und Oberhausen müssen Fahrgäste auf den RE 5(RRX) oder RE 19 umsatteln.

RE 42: Mönchengladbach–Krefeld–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster

Zwischen Mönchengladbach und Münster wird zwischen Recklinghausen und Duisburg ohne halt umgeleitet. Sowohl Mülheim (Ruhr) Hbf als auch Essen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel sowie Recklinghausen Süd entfallen.

Zwischen Essen und Münster verkehrende Züge enden und beginnen in Recklinghausen Süd. Es kommt zu Teilausfällen zwischen diesem Halt und Essen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

RB 32: Dortmund–Herne–Wanne-Eickel–Gelsenkirchen–Oberhausen–Duisburg

Die Bahnen in Richtung Dortmund enden und beginnen in Wanne-Eickel, SEV verkehrt zwischen Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen Hbf.

RB 43: Dortmund–Wanne-Eickel–Dorsten

Alle Züge fallen bis auf Weiteres aus. SEV verkehrt zwischen Dorsten und Castrop Rauxel Süd.

RB 46: Gelsenkirchen–Wanne-Eickel–Bochum

Auch hier fallen alle Züge aus und es ist SEV zwischen Bochum Hbf und Gelsenkirchen Hbf eingerichtet.

S 2: Dortmund–Herne–Essen/Recklinghausen

Die Bahnen aus Dortmund kommend enden und beginnen in Castrop Rauxel. Es kommt zu Teilausfällen zwischen Castrop Rauxel Hbf, Essen Hbf und Recklinghausen Hbf. Auch hier ist zwischen Recklinghausen und Castrop Rauxel ein SEV eingerichtet worden.