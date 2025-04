Rewe in NRW: Oster-Öffnungszeiten – HIER kannst du auch Karfreitag und Ostermontag einkaufen

Der Osterbrunch steckt mitten in der Vorbereitung, die Familie macht sich schon langsam auf dem Weg. Und plötzlich fällt auf: Die entscheidende Zutat fehlt! Was tun? Schließlich dürfen Supermärkte wie Rewe, Edeka und Co. an den Oster-Feiertagen nicht öffnen.

Zwischen Karfreitag (18. April) und Ostermontag (21. April) haben die meisten Supermärkte nur an Karsamstag (19. April) geöffnet – doch es gibt auch Ausnahmen, die im Notfall das Feiertagsmahl retten könnten.

Rewe in NRW: Diese Filialen haben auch Ostern geöffnet

Vor Ostern herrscht Hochbetrieb bei Rewe, Edeka und Co.. Denn um an den Feiertagen nicht plötzlich mit leeren Händen dazustehen, decken sich die Kunden in Supermärkten und Discountern noch einmal kräftig ein. Wem an Karfreitag, Ostersonntag oder Ostermontag eine bestimmte Zutat fehlt, muss entweder beim Nachbarn sein Glück versuchen oder schaut im Zweifel in die Röhre.

Was viele nicht wissen. Bestimmte Supermärkte dürfen selbst über die Ostertage öffnen. Möglich macht das eine Ausnahmeregelung im Ladenöffnungsgesetz NRW. Darin heißt es: „Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden.“

Deshalb dürfen beispielsweise die Rewe-Filialen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sowie im Hauptbahnhof Münster öffnen. Hier können Kunden auch zwischen Karfreitag und Ostermontag täglich shoppen.

Öffnungszeiten der Rewe-Filialen an Ostern

Am Münsteraner Hauptbahnhof kannst du Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr einkaufen. Der Rewe am Flughafen Düsseldorf belässt es an allen Ostertagen bei seinen Öffnungszeiten. Hier können Kunden zwischen 5 Uhr und 0 Uhr in den Regalen stöbern.

Und auch die Rewe-Filiale am Flughafen Düsseldorf macht wie gewohnt keine Pause und hat auch an den Feiertagen 24 Stunden am Tag geöffnet.