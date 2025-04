Aldi-Öffnungszeiten an Ostern in NRW – HIER kannst du selbst Karfreitag einkaufen

Bald ist wieder Ostern! Los geht es am Karfreitag (18. April) mit einem stillen Feiertag, dann folgt Karsamstag und dann findet das Fest mit Ostersonntag und -montag (20. und 21. April) sein feierliches Ende. Wer die Tage dann bei einem leckeren Frühstück oder einem guten Essen mit seinen Liebsten verbringen möchte, muss seinen Einkauf vorher gut planen. Schließlich haben die Supermärkte und Discounter wie Aldi für gewöhnlich über die Feiertage geschlossen – doch nicht alle.

In NRW gibt es zum Beispiel einen Aldi, der auch an den Feiertagen geöffnet hat.

Aldi in NRW hat auch an Karfreitag auf

So mancher hat es nicht so mit dem Planen und stolpert dann jedes Jahr wieder über die Tatsache, dass die Supermärkte auch am Freitag und Montag um Ostern nicht geöffnet haben. Da ist es gut zu wissen, dass es doch den einen oder anderen Markt gibt, in dem man auch am Feiertag noch das Wichtigste einkaufen kann.

So einer ist zum Beispiel der Aldi Nord am Willy-Brandt-Platz, gleich am Essener Hauptbahnhof. Die Filiale hat tatsächlich auch über Ostern geöffnet. Hier gelten dieselben Öffnungszeiten an Feiertagen wie an Sonntagen. Die Discounterfiliale hat dann am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Aldi in NRW gibt Kunden Tipps

Karsamstag gelten im Übrigen die üblichen Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr. Wer es vor Ostern also nicht mehr schafft, einkaufen zu gehen, oder etwas Wichtiges vergessen hat, kann in Ruhe noch durch den Discounter stromern und ist versorgt. Die Filiale am Hauptbahnhof in Essen hat sogar grundsätzlich an Sonntagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Aldi gibt dazu noch eine Empfehlung: „Um große Anstürme unmittelbar vor den Feiertagen zu vermeiden, empfehlen wir unserer Kundschaft, ihren Einkauf möglichst frühzeitig zu erledigen und auf die Woche vor Ostern zu verteilen“. Am besten wären dafür Vormittage an Werktagen geeignet oder frühe Abende, „da es zu diesen Zeiten in der Regel weniger Kundschaft gibt“.