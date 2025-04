Lidl in NRW: Oster-Öffnungszeiten – HIER kannst du sogar an Karfreitag einkaufen

Es ist so weit: Ostern steht vor der Tür. An Karfreitag (18. April), Ostersonntag (20. April) und Ostermontag (21. April) haben die meisten Geschäfte geschlossen – schließlich sind dies wichtige Feiertage in Deutschland – und natürlich auch in NRW. Dennoch gibt es hier den ein oder anderen Supermarkt oder Discounter, der dennoch geöffnet hat.

So zum Beispiel eine Lidl-Filiale in Essen. Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn der Standort der Filiale liegt sehr zentral.

Lidl in NRW: Diese Filiale öffnet auch an Ostern

Praktisch, wenn man noch am Karfreitag oder Ostersonntag schnell etwas einkaufen kann. Entweder fällt einem kurzfristig ein, dass man noch etwas Wichtiges für den Osterbrunch mit der Familie vergessen hat, oder man hatte im ganzen Alltagsstress komplett die Feiertage nicht auf dem Schirm.

In Essen musst du beim Blick in den leeren Kühlschrank dann nicht an deinen Konservenvorrat gehen, sondern kannst auch an Karfreitag oder Ostersonntag nach Lust und Laune im Lidl einkaufen gehen. Denn die Filiale am Hauptbahnhof hat auch über die Feiertage geöffnet.

Lidl in NRW: Das sind die Oster-Öffnungszeiten

In der Filiale gelten jedoch spezielle Uhrzeiten über die Feiertage, wie DER WESTEN erfahren hat. Laut dem Info-Aushang im Schaufenster des Marktes gelten folgende Uhrzeiten:

Karfreitag (18. April): 9-20 Uhr

Karsamstag (19. April): 6-22 Uhr

Ostersonntag (20. April): 9.20 Uhr

Ostermontag (21. April): 9-20 Uhr

Wer es vor Ostern also nicht mehr rechtzeitig schafft, einkaufen zu gehen, oder etwas Wichtiges vergessen hat, kann in Ruhe noch an einem der Feiertage in den Discounter und dort alles Notwendige besorgen.