Phantasialand zeigt irre Bilder – Fans überwältigt! „Krass“

Das Phantasialand und die Fans des Freizeitparks sind hin und weg! Beim Wintertraum kam zu atemberaubenden Szenen, die ein Parkbesucher mit der Kamera festhalten konnte.

Diese hat der Park nun auf seiner Facebook-Seite geteilt und die Fans rasten komplett aus. Viele wünschten, sie hätten selbst dabei sein können. Doch alle sind sich einig: Allein schon die Videoaufzeichnungen sind der Knaller.

Phantasialand teilt bildstarkes Video

„Falls du dich gefragt hast, wer den Schnee der letzten Woche so flugs beiseite geräumt hat“… teast der Park auf Facebook an und liefert gleich darauf die Antwort. Das war „F.L.Y“ – die beliebte Looping-Achterbahn im Phantasialand.

Und zwar hat ein Fan dem Park ein Video zukommen lassen, das die Achterbahn unter einer Schneedecke zeigt. Dennoch fährt die Bahn und befreit sich so Looping per Looping von der weißen Last, die einer Kaskade gleich davon stobt und zu Boden rieselt.

Bei diesem Videomaterial ist selbst der Freizeitpark „überwältigt“. Und die Fans erst. Die hätten nur zu gerne in der Bahn gesessen.

Fans rasten aus

„Wow, sehr cool“, „Krass“ und mit „Ich will auch“ reagieren gleich mehrere Besucher auf das Facebook-Video. Hier weitere Kommentare:

„Wie Hammer das war. Immer noch Gänsehaut.“

„Haltet mich für bekloppt, aber ich würde in Reihe Eins da mitfahren.“

„Im Sommer war es schon Mega aber mit Schnee wäre es noch interessanter.“

„Wer bei der Fahrt in Reihe 2-4 sitzt kommt als Schnee man / Frau wieder raus.“

Der Wintertraum neigt sich dem Ende zu. Nur noch bis zum 28. Januar können Parkbesucher in den Genuss kommen. Danach macht der Freizeitpark erst einmal die Türen dicht. Wir wissen aber, wann sie wieder geöffnet werden. Das Datum erfährst du >>hier in unserem Artikel.