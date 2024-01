Phantasialand: US-Amerikaner fällt bei Attraktion vom Glauben ab – „Mir würde sehr schnell übel werden“

Es ist ja nicht so, als ob es in den USA keine großen Freizeitparks geben würde. Neben Disneyland und den Universal Studios, wo sich vor allem Filmliebhaber austoben können, bieten die Staaten auch zahlreiche andere Themenparks – wie die Unterwasserwelt der Discovery Cove in Orlando (Florida) oder das Achterbahn-Paradies „Cedar Point“ in Ohio.

Doch so etwas wie das Phantasialand in Brühl (NRW) haben die Amerikaner dann doch nicht. Bei den sechs kreativen Themenbereiche und zahlreichen Achterbahnen dürfte selbst dem größten Freizeitpark-Fan aus den USA der Mund vor Staunen offen stehen bleiben.

Phantasialand: Amerikaner fällt vom Glauben ab

Genauso erging es auch Ryan aus dem US-Bundesstaat Indiana. Der YouTuber reagiert auf seinem Kanal „Ryan Wass“ regelmäßig auf Videos über das Leben in Deutschland. Ein Nutzer schickte ihm eines Tages einen Clip über die Achterbahnen im Phantasialand – und Ryan konnte nicht glauben, was er da sah.

Bei dem Video handelte es sich um ein Ranking der 15 besten Achterbahnen, Wasserfahrten oder sonstigen Fahrgeschäfte im Phantasialand. Doch bereits beim ersten Clip, der den Feng Ju Palace und die dazugehörige Hexenschaukel zeigt, wird dem US-Amerikaner schon ganz anders. Als er einen Ausschnitt des sich drehenden Raumes sieht, muss Ryan sofort eingestehen: „Ich glaube, mir würde im Phantasialand sehr schnell übel werden.“

US-Amerikaner: „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Doch nicht alle Fahrgeschäfte machen dem Amerikaner Angst. Die Wasserfahrt „River Quest“ gefällt ihm besonders gut. „Diese sind einzigartig spaßig. Du gehst da mit deiner Familie hin. Es ist, als würdest du in die Wildnis hineingestoßen. Du fühlst dich, als wärst du auf einem Abenteuer“, schwärmt er.

Beim Spitzenreiter des Rankings – der Achterbahn „F.L.Y.“ im Rookburgh-Viertel – verschlägt es Ryan jedoch fast die Sprache. „Das ist die verwirrendste Achterbahn, die ich je gesehen habe“, murmelt er, als er die kurvenreiche Strecke betrachtet. „So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Ob ihm dieser Einblick Lust genug gemacht hat, sich auf die Reise von Indiana nach Brühl zu begeben? Dann könnte er die Achterbahnen im Phantasialand auch selbst mal austesten.