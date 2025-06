Lidl: US-Amerikaner sieht deutsche Filiale – ihn trifft der Schlag: „What the f***?“

Während sich der deutsche Discounter Aldi auch in den USA bereits einen Namen gemacht hat, sieht das bei Lidl noch etwas anders aus. Zwar betreibt die Schwarz-Gruppe bereits knapp 200 Filialen in Amerika, jedoch befinden sich alle in den neun Ostküstenstaaten. Entsprechend wenig überraschend ist es, dass YouTube-Star Ryan, der ein paar Staaten weiter westlich in Indiana lebt, erst gar nicht wusste, dass es überhaupt Lidl-Filialen in den USA gibt.

Der Familienvater reagiert im Netz auf Videos über das Leben in Deutschland und kommentiert die Unterschiede aus Sicht eines US-Amerikaners. Kürzlich suchte er sich einen Clip aus, der den Einkauf in einem deutschen Lidl zeigt. Ein Detail machte Ryan dabei besonders stutzig.

US-Amerikaner sieht deutsche Lidl-Filiale

Zunächst scheint Ryan wenig beeindruckt. Schließlich handelt es sich bei Lidl um einen ganz normalen Discounter mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Gebrauchs – so wie es sie in den USA auch zuhauf gibt. Ryan fühlt sich sogar öfters an die Aldi-Filialen erinnert, die er in seiner Heimat regelmäßig besucht. Ob die Lidl-Chefs diesen Vergleich gerne hören?

Als die Lidl-Kundin im Laufe ihres Einkaufsvideos nach einem Netz Kartoffeln greift, klappt sie mit dem Fuß das Fach unter dem Wagengitter aus und platziert die Kartoffeln dort.

Einkaufswagen macht US-Amerikaner baff

Ryan traut seinen Augen nicht. „What the f***?“, stößt er irritiert aus. „Ihr zeigt mir einfach jetzt erst, dass die Einkaufswagen DAS können?“ Er kann sich auf den ersten Blick keinen Reim auf diese Konstruktion machen. „Was packst du da überhaupt rein?“, fragt er. „Fällt da nicht alles sofort durch?“ Fehlanzeige. Das Netz Kartoffeln wird fest und sicher auf dem Stahlgitter abgelegt.

Der US-Amerikaner kann nur staunend lächeln. „Was zur Hölle“, meint er schmunzelnd. „Das ist ein schicker Trick.“ In den Staaten hätte man so etwas nicht, meint Ryan. „Unsere haben zwar unten auch etwas, aber das klappt man nicht so aus.“

Seine zahlreichen deutschen Fans erklären Ryan natürlich sofort liebend gern in den Kommentaren, dass man das ausklappbare Fach hierzulande meist für Getränke-Kästen oder PET-Sixpacks verwendet. „Du würdest es lieben, Ryan“, versichern sie ihm.