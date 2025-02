Phantasialand: Jetzt wird es ernst! Freizeitpark bittet Besucher um Unterstützung

Das Phantasialand ist einer der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Jahr für Jahr erfreut es seine Besucher mit atemberaubenden Attraktionen, aber auch mit Shows, die diejenigen anlocken, die nicht den puren Adrenalinkick brauchen.

Doch wie schneidet das Phantasialand im Vergleich zu anderen deutschen Parks wie dem Europa-Park oder dem Movie Park ab? Das will nun „Parkscout“ mit seinem Publikums Award klären. Der Freizeitpark aus Brühl wirbt jetzt um die Stimmen seiner Besucher.

Phantasialand kann zahlreiche Kategorien gewinnen

Bei der Abstimmung dürfen Freizeitpark-Enthusiasten in zahlreichen Kategorien ihren Favoriten küren. Bester Freizeitpark im Allgemeinen, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis oder beste Neuheit in einem Freizeitpark sind bei den Awards 2024/2025 dabei nur drei der möglichen Kategorien, in denen die größten deutschen Parks gegeneinander antreten.

Auf Facebook will das Phantasialand jetzt seine Fans animieren, ihm zu möglichst vielen Titeln zu verhelfen. Insbesondere in Sachen „Beste Show in einem Freizeitpark 2024/2025“ möchte der Park gewinnen. Hier schickt der NRW-Park gleich vier Shows ins Rennen. Nobis, Rock on Ice, Battle of the Best und Magic Symphony sind nominiert.

Diese Kategorien gibt es:

Bester Freizeitpark

Bestes Preisleistungsverhältnis

Kinderfreundlichster Freizeitpark

Beste Neuheit in einem Freizeitpark

Beste Achterbahn

Beste Familienachterbahn

Beste Wasserattraktion

Beste Themenfahrt

Beste Thrill-Attraktion

Bestes Event

Beste Gastronomie

Bestes Themenhotel

Beste Show

„Wir wissen doch, dass in jedem von euch ein kleiner oder auch großer Show-Enthusiast steckt“, schreibt der Park daher bei Facebook. Und weiter: „Unsere Shows lassen dein Herz schmelzen? Dann unterstütze uns und stimme jetzt bei den Parkscout Publikums Awards ab – jede Stimme zählt.“

Große Konkurrenz

Das stimmt! Denn die Konkurrenz insbesondere beim Show-Award ist groß. Denn auch der Movie Park sowie der Europa-Park sind hier mit einigen Kandidaten vertreten. Wer für seinen Favoriten abstimmen will, kann das noch bis zum 24. Februar bei Parkscout tun.