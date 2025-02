NRW-Tierheim vermittelt Katzen – als es Post bekommt, sind die Pfleger kurz irritiert

Für die Mitarbeiter in den Tierheimen aus NRW gibt es wohl kaum eine schönere Nachricht, als wenn die zahlreichen Tiere ein neues Zuhause bei liebevollen Familien finden. Besonders freuen sie sich, wenn ab und an Post von ihren ehemaligen Bewohnern eintrudelt.

So ist es auch bei diesem Tierheim aus Hilden in NRW. Dieses hatte vor einiger Zeit die beiden Katzen Fred und Shaggy an eine neue Besitzerin vermittelt. Als die Tierpfleger nun erstmals Post von den beiden erhalten, müssen sie gleich stutzen.

NRW-Tierheim: Katzenduo umbenannt

Denn sie erhielten Post vom Katzenduo Felix und Mogli – zwei Namen, bei denen der Groschen zunächst nicht fiel. Doch die Verwirrung klärte sich schnell auf. Bei den beiden handelte es sich um die ehemaligen Bewohner des Tierheims Hilden, die damals noch Fred (jetzt Felix) und Shaggy (jetzt Mogli) hießen.

Die beiden sind ein unzertrennliches Duo und fanden so auch ein gemeinsames neues Zuhause. Und dort geht es den beiden Katzen richtig gut, wie der Post an das Tierheim in NRW zu entnehmen ist.

Katzen leben sich gut ein

„Nach der ersten Eingewöhnung mit viel Rückzug in Verstecken und Höhlen, tauen sie von Tag zu Tag mehr auf, sind entspannt, spielen viel und flitzen zusammen unseren Flur auf und ab“, schreibt das neue Frauchen von Felix und Mogli.

„Wir freuen uns jeden Tag mehr zu sehen, wie sie gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und sich nach und nach trauen, die einzelnen Räume zu erkunden“, heißt es zudem. Worte, bei denen den Pflegern das Herz aufgeht, sehen sie doch nur allzu oft Tiere, denen eine so positive Wende im Leben verwehrt bleibt.

Und auch den Followern des Tierheims in NRW gehen solche kleinen positiven Nachrichten ans Herz. „Einfach schön!“, kommentiert jemand auf Facebook. In einem anderen Kommentar heißt es: „Weiterhin alles erdenklich Gute.“