Phantasialand dreht an der Preisschraube – von Besuchern bleibt es nicht unbemerkt

Nicht mehr lang und das Phantasialand wird zur neuen Saison wieder seine Tore für Besucher öffnen. Am 5. April ist es so weit. Schon jetzt wird unter Fans des Brühler Freizeitparks heiß diskutiert, für wann man sich am besten Tickets kaufen sollte.

Doch wer das Phantasialand regelmäßig besucht, dem dürfte eines nicht entgangen sein. Denn die Preisschraube hat sich im NRW-Park munter weiter gedreht – zum großen Leidwesen der Besucher.

Phantasialand: Jetzt herrscht Gewissheit

Wer schon dieser Tage ein Ticket buchen wollte, dem dürfte im Vergleich zur Saison 2023/2024 schnell eines klar geworden sein: Die Preise sind merklich angestiegen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr zahlten Phantasialand-Besucher allein für den Frühbucher-Rabatt 26 Euro. Ab diesem Jahr wurden dabei satte drei Euro draufgeschlagen. Die Frühbucher-Tickets konnten bis einschließlich Sonntag (16. Februar) gekauft werden.

Auch interessant für dich: Phantasialand lüftet nach fast 20 Jahren Geheimnis – kaum einem fiel es auf

Noch teurer wird es für diejenigen, die sich jetzt zu einer spontanen Buchung entschließen. Denn der Vollpreis für einen Tag im Phantasialand lag zuletzt bei 64 Euro. Ab April 2025 werden hier an der Kasse plötzlich 68 Euro fällig.

Park mit wichtigem Hinweis

Besucher sollten dabei dringend beachten, dass die Tickets mittlerweile nur noch online gekauft werden können. Das Phantasialand weist darauf hin, dass die Online-Kasse an Besuchstagen nur bis 14 Uhr geöffnet ist.

Diese News vom Phantasialand könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Welche neuen Attraktionen die Besucher in diesem Jahr im Brühler Freizeitpark erwarten können, das wurde hier noch nicht verraten. Besucher sind sich allerdings bei einer anderen Attraktion sicher, das Phantasialand entlarvt zu haben. Wird es den 4D-Kurzfilm „Pirates“ in diesem Jahr nicht mehr geben? Alle Infos dazu erhältst du hier >>>.