Phantasialand lüftet Mystery-Castle-Geheimnis – Besuchern geht ein Licht auf

Phantasialand-Fans kennen sie nur allzu gut – oder denken das zumindest. Die „Mystery Castle“ ist eine der beliebtesten Attraktionen im Freizeitpark. Vor allem für jene, die gerne den Nervenkitzel spüren, bietet der Fall aus dem hohen Turm Gänsehaut-Potenzial.

Doch hütet der Schlossturm nicht nur dem Namen nach ein großes Geheimnis. Denn entgegen der allgemeinen Annahme handelt es sich bei der „Mystery Castle“ um eine ganz andere Attraktion als die meisten Phantasialand-Besucher glauben.

Phantasialand lüftet Geheimnis um „Mystery Castle“

„Diese Attraktion hat unter Thrillseekern schon längst Legendenstatus erreicht – und ist dabei vielleicht der Free-Fall-Tower mit den verblüffendsten Geheimnissen“, bewirbt der Freizeitpark das Highlight. Doch jetzt halte dich fest: „Sein wohl größtes Geheimnis überhaupt: Mystery Castle ist überhaupt kein Free-Fall-Tower!“

Wie? Aber was soll der 65 Meter hohe Turm sonst sein? Um das zu verstehen, solltest du dir erst einmal vor Augen führen, was einen Free-Fall-Tower eigentlich ausmacht.

Mystery Castle: Free-Fall-Tower oder nicht?

Bei einem Free-Fall-Tower wirst du hochgezogen, ausgeklinkt uns fällst durch die reine Schwerkraft runter, bis die Maschine deinen Fall wieder abbremst. Hingegen wirst du bei einem sogenannten „Bungee Drop“ noch zusätzlich mithilfe von komprimierter Luft angeschoben. So beschleunigt sich sowohl der Fall als auch der Aufstieg. Heißt: Ein Bungee Drop kann im Gegensatz zu einem Free-Fall-Tower noch mehr Fahrt aufnehmen – und somit für mehr Nervenkitzel sorgen.

„Interessant“, finden Besucher diesen Fakt. „Wusste ich auch noch nicht, dass das kein Freifall ist“, kommentiert ein Nutzer einen Facebook-Beitrag des Parks. „Hab‘ mich aber immer gefragt, wieso das so laut ist. Jetzt weiß ich’s.“ Anderen ist dieses Wissen allerdings nicht neu. „Wusste ich schon“, merkt eine Besucherin an. „Und ich finde, man spürt auch, dass man in der Abfahrt beschleunigt wird.“