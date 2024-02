Phantasialand verrät es selbst – so können Kunden beim Ticketkauf sparen

Gerade jetzt, wo die Temperaturen steigen und der Frühling vor der Tür steht, planen viele Familien und Freunde einen Ausflug in einen der zahlreichen Freizeitparks in NRW. Besonders beliebt ist das Phantasialand. Doch der Preis macht vielen Besuchern einen Strich durch die Rechnung, denn die Ticketpreise liegen teilweise bei über 60 Euro und für den Besuch müssen einige schon lange im Voraus sparen.

Nun teilt der Freizeitpark seinen Fans in den sozialen Medien eine erfreuliche Botschaft mit. SO können die Kunden beim Ticketkauf bares Geld sparen.

Phantasialand: Sparen beim Ticketkauf

Schnell sein lohnt sich! Im Online-Shop des Freizeitparks sind derzeit noch ermäßigte Eintrittskarten erhältlich. Dazu muss man sich nur frühzeitig für einen Termin entscheiden, an dem man den Park besuchen möchte. Diesen Wunschtermin können die Besucher dann im Voraus buchen und viel Geld sparen. Dafür muss man allerdings schnell sein, denn: Für jeden Tag gibt es nur ein begrenztes Kontingent an vergünstigten Tickets.

Auch interessant: Essen: Einzigartiger Freizeitspaß in der City – DAS gibt es nur hier

Somit kann der Vorteilspreis für den jeweiligen Wunschtermin jederzeit ausverkauft sein. Wer sich nicht schnell und früh genug für einen Tag entschieden hat, muss dann den Vollpreis zahlen. Und der kann unter Umständen doppelt so teuer sein! Wer beispielsweise im Mai unter der Woche den Freizeitpark besuchen möchte und rechtzeitig seinen Wunschtermin reserviert, zahlt statt 57 Euro nur 29 Euro. In den Sommermonaten Juni und Juli kosten Tickets am Wochenende mit dem Vorteilspreis nur 32 statt 64 Euro.

Vorteilspreis sichern und sparen

Die Tickets fürs Phantasialand gibt es ausschließlich im Online-Shop. Dort lassen sich im Kalender die aktuellen Vorteilspreise und die Vollpreise einsehen. Für Familien mit Kindern ist wichtig: „Tickets mit Vorteilspreis sind immer die günstigsten Tickets, die für den jeweiligen Tag verfügbar sind. Sie sind damit auch günstiger als Kindertickets oder Tickets 60+.“

Das könnte dich auch interessieren:

Wer sich also schon jetzt auf seinen Wunschtermin festlegen kann, der kann beim Ticketkauf viel Geld sparen. „Dabei gilt die einfache Regel: Je früher, desto günstiger“, bringt es das Phantasialand auf den Punkt.