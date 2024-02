Essen: Einzigartiger Freizeitspaß in der City – DAS gibt es nur hier

Du kommst aus Essen und willst gerne mal wieder etwas Neues erleben? Du bist ein Freizeitpark-Typ und stehst modernster Technologie nicht abgeneigt gegenüber? Dann könnte diese noch recht frische Attraktion etwas für dich sein.

Seit dem „Soft-Opening“ im Sommer 2023 steht unweit des Limbecker Platzes in Essen eine von außen eher unscheinbare Ladenzeile. Doch was sich hinter der dunklen Front verbirgt, gibt es laut Betreiber so nur einmal in ganz NRW.

Essen: Neuer VR-Park bietet 9D

Die Rede ist vom „VR Park Germany“. Wie der Name schon sagt, kannst du hier virtuelle Realitäten erleben – eine VR-Brille aufziehen und eintauchen. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie du vor Ort erleben wirst. Denn in der Limbecker Straße 70 befindet sich kein leerer Raum, den du mit einer Brille erkunden kannst, sondern mehrere Maschinen.

Rami Aljomaa, Geschäftsführer und kreativer Kopf hinter dem VR Park, zeigt uns die Simulatoren. Das eine ist ein Auto, das andere ein Motorrad oder eine Flugmaschine. Hingesetzt, angeschnallt, Brille auf und los geht’s auf eine Achterbahnfahrt – oder du bist plötzlich Teil eines intergalaktischen Krieges und musst feindliche Raumschiffe abschießen, während du in der echten Welt kopfüber hängst. „Wir haben hier über 100 verschiedene Spiele“, erklärt Aljomaa. „Da ist für jeden – vom Kind bis Erwachsenen – etwas dabei.“

Rami Aljomaa ist der Geschäftsführer des VR Parks Germany. Foto: Marie Bonnet/DER WESTEN

Hier kommen Hydraulik, Optik, Sound, Sensoren und sogar Luft zum Einsatz. Ein Gerät soll laut dem Betreiber sogar 9D-Erlebnisse liefern. Man kann alleine spielen, zu zweit oder als Team – Aljomaa bietet auch Geburtstags- und Firmenfeiern an. Im hinteren Teil des Raumes befindet sich ein großer Käfig. Hier bekommen Erwachsene eine Waffe – Kinder einen Stick – in die Hand gedrückt und dann müssen sie sich in einer 360-Grad-VR-Welt gegen Dinosaurier oder Zombies verteidigen.

VR-Simulator – ein Selbsttest

Unsere Reporterin hat sich selbst in einen VR-Simulator gesetzt und eine Probe-Achterbahnfahrt unternommen. Für jemanden, der Höhenangst hat, fühlt sich diese Fahrt erschreckend real an. Für jemanden, der aber auch an Motion Sickness (wenn die wahrgenommene Bewegung und der Bewegungssinn des eigenen Gleichgewichtssystem nicht übereinstimmen und Übelkeit erzeugen), könnte sie auch ungewollt in Übelkeit enden. Denn noch ist das Bild zu verpixelt und bei Kopfbewegungen ruckelt es.

Die Praktikantin Solin Asaad den Simulator mit 180-Grad-Bewegungsradius. Foto: Marie Bonnet/DER WESTEN

Beim Kampf gegen die Dinosaurier im „Käfig“ läuft die Immersion mit 360-Grad-Bild schon deutlich besser, aber auch hier ist keine 8k-Auflösung zu erwarten. Und als Spieler ist man definitiv auf die Einweisung der Mitarbeiter angewiesen. Das Spiel erschließt sich zumindest Anfängern nicht selbst. Wer allerdings bereits VR-erfahren ist, dürfte hier schnell durchsteigen. Und auch blutige Anfänger dürfte das Ausprobieren der verschiedenen Simulatoren und Spiele reizen.

Essen: Geschäftsführer hat viel vor

„Das ist nicht für jeden was“, weiß auch Aljomaa. Der 40-Jährige spricht gegenüber DER WESTEN von Startschwierigkeiten. „Viele Leute kommen auf uns zu und fragen ‚Was ist das?‘“ Bei den äußerst futuristisch wirkenden Gerätschaften hätten die Besucher meist Berührungsängste. Und trotz großer Laufkundschaft kämen viele gar nicht erst in den Laden rein. „Die Leute kennen uns noch kaum“, bedauert der Geschäftsführer.

Dabei hege er bereits große Pläne für die Zukunft. An dem Standort in der Nähe des beliebten Einkaufszentrums möchte er ein „Spiele-Zentrum“ erschaffen. Ein Ort, an dem Eltern ihre Kinder lassen können, während sie einkaufen gehen – „wie bei Ikea“. Billard, eine Wand mit PS5-Konsolen, eine Art Laser Tag Escape Room in VR, bei dem Teams gegeneinander antreten können. Aljomaa sprudelt nur so vor Ideen. Auch expandieren steht irgendwann auf dem Plan. „Aber erst mal möchte ich mir hier etwas aufbauen.“