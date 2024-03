Phantasialand: Besucher nach Achterbahn-Unglück in Trauer – „Fassungslos“

Das Phantasialand ist in tiefer Trauer: Ein 43-jähriger Mitarbeiter kam durch einen Unfall ums Leben. Auch zahlreiche Besucher äußern in den sozialen Netzwerken ihre Trauer.

Schockzustand im Phantasialand. Kurz vor Saisonstart ist in dem Freizeitpark am Montagnachmittag (25. März) ein 43-jähriger Mitarbeiter von einer Achterbahn erfasst worden und gestorben. Der Beschäftigte der technischen Abteilung des Parks sei mit Wartungsarbeiten befasst gewesen, als er dabei schwer am Kopf verletzt wurde.

Phantasialand nimmt Abschied

Der Mitarbeiter sei kurze Zeit später am Unfallort verstorben (wir berichteten). Laut Homepage des Parkbetreibers gehört die Stahlachterbahn mit ihrer besonders rasanten und verschlungenen Streckenführung zu den besonderen Attraktionen im Phantasialand.

In einem emotionalen Facebook-Post nahm das Phantasialand Abschied von seinem toten Mitarbeiter. „Wir sind erschüttert. Fassungslos. In tiefer Trauer. Das tödliche Unglück eines geliebten Kollegen, das eine klaffende Lücke in die Phantasialand-Familie gerissen hat, lässt uns sprachlos zurück“, heißt es in dem Beitrag.

Phantasialand-Besucher äußern ihre Trauer

Doch nicht nur der Freizeitpark selbst trauert. Auch zahlreiche Besucher äußern ihre aufrichtige Anteilnahme unter dem Social-Media-Post. „Mein aufrichtiges Beileid. Ich bin fassungslos, wenn ich so eine traurige Nachricht vom Phantasialand lese. Viel Kraft den Angehörigen, Freunden und Kollegen“, „Unser herzliches Beileid! Wir sind in Gedanken bei der Familie, den Freunden und Euch allen. Ganz viel Kraft für die kommende Zeit“ und „Ein schreckliches Unglück an einem Ort der Freude. Unser aufrichtiges Beileid und viel Kraft in dieser schweren Zeit an die Familie, Freunde, Bekannte und das ganze Phantasialand-Team“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.