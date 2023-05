Pfingsten in NRW: Frische Brötchen zum Frühstück? Diese Bäcker-Öffnungszeiten musst du kennen

Pfingsten in NRW steht vor der Tür. Von Samstag bis Montag (27. bis 29. Mai) haben viele Arbeitnehmer frei. Und auch zahlreiche Geschäfte schließen übers Wochenende ihre Türen.

+++ Feiertage in NRW: Blick auf den Kalender lohnt sich – SO holst du trotzdem das Beste heraus +++

Bäckereien sollten aber auch über die Feiertage aufhaben. Allerdings musst du hier mit geänderten Öffnungszeiten und weiteren Einschränkungen rechnen. Im Folgenden erhältst du eine Übersicht.

Pfingsten in NRW: So öffnen Bäckereien am Wochenende

Eines vorweg: In NRW dürfen die Bäckereien zwar an Pfingsten öffnen – am Pfingstmontag bleiben sie aber alle geschlossen. Wie auch am Ostermontag greift hier eine Sonderregelung. Den zweiten Feiertag in Folge müssen Geschäfte zu bleiben.

Doch am Sonntag musst du nicht auf deine heiß geliebten frischen Brötchen verzichten. Hier haben Bäckereien – wie auch sonst an Sonntagen – geöffnet. Allerdings gelten hier deutlich beschränkte Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien. Diese dürfen am Sonntag (28. Mai) insgesamt nur fünf Stunden öffnen.

So wird es draußen an Pfingsten: Wetter in NRW: Experte mit beunruhigender Aussicht – „Etwas wacklig“

Beginn und Ende dieses Zeitfensters kann allerdings jede Bäckerei für sich bestimmen. Hier solltest du deshalb auf einen eventuellen Aushang bei deiner Bäckerei achten. Die bei Google angezeigten Öffnungszeiten sind mitunter nicht verlässlich, weil sie an Feiertagen abweichen können.

Frische Brötchen auch am Montag? Hier wirst du fündig

Supermärkte sind allerdings weder am Pfingstsonntag noch am -Montag eine Alternative. Diese müssen nämlich grundsätzlich an Feiertagen geschlossen bleiben. Da bildet Pfingsten keine Ausnahme. Auch Lieferdienste wie Flink, Gorillas und Co. können dir dann nicht weiterhelfen.

Mehr News:

Wer aber nicht auf Brötchen verzichten will, kann es noch an größeren Bahnhöfen, Flughäfen und auch an Tankstellen versuchen. Letztere haben natürlich auch an Pfingsten geöffnet. Es soll schließlich keiner beim Wochenendausflug mit seinem Auto liegen bleiben.