Ebay Gebot zurücknehmen: DAS musst du unbedingt beachten – ansonsten droht großer Ärger

Ebay-Auktionen können schonmal recht hektisch zugehen. Obwohl du mit dem Käuferschutz bei Ebay abgesichert bist, kann es schonmal zu Unsicherheit oder Fehlern bei Auktionen kommen. Du möchtest dein Gebot bei Ebay aus einem bestimmten Grund zurücknehmen? Ob und wie das möglich ist, erklären wir dir.

Die Rücknahme eines Gebots bei Ebay ist nicht ganz so einfach und unkompliziert. Denn um ein Angebot bei Ebay zurückzuziehen, müssen bestimmte Anforderungen gegeben sein. Sind die Kriterien für eine Rücknahme des Gebots nicht erfüllt, musst du sogar mit krassen Konsequenzen rechnen. Um großen Ärger zu vermeiden, solltest du dir also lieber über die Richtlinien für eine Rücknahme bei Ebay bewusst sein.

Angebot zurückziehen bei Ebay: Ist das möglich?

Grundsätzlich verfolgt Ebay bei Auktionen und Angeboten eine strikte Regelung: Wer ein Gebot abgibt, muss dieses auch einhalten. So sollen bei Ebay unfaire Vorteile ausgeschlossen werden. Durch ein Fake-Gebot könnte ein Bieter zum Beispiel das Höchstgebot eines anderen austesten oder den Mindestpreis des Verkäufers in Erfahrung bringen. Gebote dürfen bei Ebay nicht zurückgezogen werden, um eine Auktion zu manipulieren. Gehst du in einer Auktion erfolgreich als Höchstbietender hervor, musst du den Artikel auch bezahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es aber trotzdem möglich, bei Ebay ein Gebot zurückzunehmen.

Obwohl Ebay auf das strikte Durchsetzen von Geboten setzt, gibt es trotzdem einige Toleranzen, durch die du etwas zurücknehmen kannst. Das gilt aber nicht in dem Fall, wenn sich deine Meinung über einen Kauf schlichtweg geändert hat. Hast du ein Gebot auf einen Artikel gesetzt, der dir zu einem späteren Zeitpunkt in der laufenden Auktion nicht mehr gefällt, bist du als Höchstbietender trotzdem zum Kauf verpflichtet. Du hast auf mehrere identische Artikel geboten und gehst in mehreren Auktionen als Höchstbietender hervor – dann musst du auch mehrere Artikel kaufen. Die Strategie ist bei Ebay-Bietern zwar ziemlich beliebt, kann aber üble Konsequenzen haben. Entscheide dich darum lieber für eine Auktion und Biete nur auf Artikel, die du wirklich kaufen willst. Doch welche Gründe erlauben es nun, ein Gebot bei Ebay zu streichen?

Gebot bei Ebay zurücknehmen: Unter diesen Umständen geht es

Ein Gebot kannst du bei Ebay nur unter drei Umständen zurücknehmen: Beim Bieten in der Auktion ist dir ein Fehler unterlaufen, der Verkäufer ändert die Artikelbeschreibung erheblich oder lässt sich nicht kontaktieren. Aber was heißt das konkret? Hast du beim Bieten einen Tippfehler bei der Angabe des Betrags gemacht, darfst du das Gebot zurücknehmen – zum Beispiel, wenn du 100 Euro statt 10 Euro geboten hast oder 99,50 Euro statt 9,95 Euro. Der falsche Betrag muss aber klar, als Tippfehler zu erkennen sein.

Ändert der Verkäufer in der Artikelbeschreibung während der Auktion die Informationen zum Zustand des Artikels, hast du bei Ebay ebenfalls das Recht, dein Gebot zurückzuziehen. Achte bei Auktionen darum immer darauf, ob Angaben zum Zustand oder der Funktion der Artikel geändert werden. Kannst du den Verkäufer während oder nach der Auktion nicht kontaktieren, ist das ein Grund, um dein Gebot bei Ebay zurückzunehmen – zum Beispiel, wenn Mails als unzustellbar zurückkommen oder die angegebene Telefonnummer überhaupt nicht funktioniert.

Wie kann ich bei Ebay ein Gebot zurücknehmen?

Um ein Gebot bei Ebay zurückzuziehen, musst du zunächst einen zeitlichen Faktor beachten. Läuft die Auktion noch 12 Stunden oder länger, kannst du dein Gebot jederzeit zurücknehmen. Bei weniger als 12 Stunden Laufzeit bleiben dir 60 Minuten, um dein Gebot bei Ebay zu streichen. Melde dich hierzu in deinem Ebay-Konto an, gehe auf „Bieten und Kaufen“ und wähle den entsprechenden Artikel aus. Unter der Funktion „Gebot zurückziehen“ kannst du dein Gebot streichen – doch beachte, dass du dabei auch eine Begründung angeben musst, die den Ebay-Richtlinien entspricht. Ist die Zeit für eine Rücknahme des Gebots abgelaufen, bleibt dir immer noch die Möglichkeit, den Verkäufer zu kontaktieren. Denn dieser kann Gebote zu beliebigen Zeitpunkten löschen. Einen Haken gibt es trotzdem.

Verkäufer können bei Ebay zwar eigenständig Gebote streichen, sind auf Nachfrage zu einer Rücknahme deines Gebots aber nicht verpflichtet. Schreibe darum am besten eine höfliche Nachricht, in der du über dein Problem aufklärst. Auch über die Konsequenzen der Rücknahme eines Gebots solltest du dir bewusst sein. Wenn du ein Gebot bei Ebay zurückziehst, wird dies in deinem Ebay-Konto aufgeführt – bekommen Verkäufer deswegen ein komisches Gefühl, können sie dich von ihren Auktionen ausschließen. Wird von Ebay im Nachhinein festgestellt, das der Grund für die Rücknahme deines Gebots falsch war, musst du den Artikel trotzdem kaufen.

Wie du ein Gebot bei Ebay zurücknehmen kannst, weißt du jetzt. Sitzt du mit einem ähnlichen Problem auf der Verkäufer-Seite, ist dir ebenfalls geholfen.