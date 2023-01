Feiertage in NRW: Blick auf den Kalender lohnt sich – SO holst du trotzdem das Beste heraus

Im Jahr 2022 lagen die Feiertage im Bundesland NRW aus Arbeitnehmersicht besonders ungünstig, um mit möglichst wenigen Brückentagen maximal viel Urlaub zu haben.

Doch das Jahr 2023 meint es in Bezug auf die Feiertage mit allen Arbeitnehmern deutlich besser. Sie können die Feiertage in NRW besser für lange Wochenenden nutzen – das werden viele Arbeitnehmer bei ihrer Urlaubsplanung schnell merken.

Feiertage 2022 in NRW: Arbeitnehmer können profitieren

Viel bitterer als im Jahr 2022 hätten die Feiertage in NRW kaum liegen können. Gleich drei gesetzlich festgelegte freie Tage (Neujahr, Tag der Arbeit und der erste Weihnachtsfeiertag) fielen auf das Wochenende und hatten somit keinen positiven Effekt für Arbeitnehmer.

Im Jahr 2022 geht die Pechsträhne mit den arbeitsfreien Tagen nicht weiter. Die nach dem Feiertagsgesetz festgelegten Tage fallen wesentlich besser. So liegen der Tag der Arbeit und der erste Weihnachtsfeiertag in diesem Jahr nicht auf einem Tag am Wochenende.

Diese Feiertage fallen auch 2022 aufs Wochenende

Generell gibt es mit Neujahr nur einen Feiertag in NRW, der 2023 auf einen Wochenendtag fällt (außer Ostern, das bekanntlich immer auf einen Sonntag fällt).

Die Feiertage 2023 in NRW in der Liste:

1. Januar 2022: Neujahr (Sonntag)

7. April 2022: Karfreitag (Freitag)

8. April 2022: Ostern (Sonntag)

9. April 2022: Ostermontag (Montag)

1. Mai 2022: Tag der Arbeit (Montag)

18. Mai 2022: Christi Himmelfahrt (Donnerstag)

29. Juni 2022: Pfingstmontag (Montag)

8. Juni 2022: Fronleichnam (Donnerstag)

3. Oktober 2022: Tag der Deutschen Einheit (Dienstag)

1. November 2022: Allerheiligen (Mittwoch)

25. Dezember 2022: 1. Weihnachtsfeiertag (Montag)

26. Dezember 2022: 2. Weihnachtsfeiertag (Dienstag)

Insgesamt haben Arbeitnehmer also in diesem Jahr ein Mal Pech bei der Verteilung der Feiertage in Nordrhein-Westfalen. Übrigens fällt auch Heiligabend in diesem Jahr auf ein Wochenende, zählt aber laut Feiertagsgesetz nicht nicht als Feiertag. Ebenso der Totensonntag oder der Volkstrauertag.

So kannst du das Beste aus den Feiertagen 2022 in NRW herausholen

Wer früh plant und sich geschickt bei der Urlaubsplanung anstellt, hat in 2023 die Chance auf ein paar verlängerte Wochenenden bei minimalem Einsatz von Urlaubstagen als Brückentage.

Zwischen dem 7. April (Karfreitag) und dem 10. April (Ostermontag) liegt Ostern. Wer davor oder danach vier Urlaubstage nimmt, kann jeweils 10 freie Tage rausholen. Im Mai haben Angestellte durch eine kluge Urlaubsplanung eine Vielzahl von Optionen. Der Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt (18. Mai) und Pfingsten (28./29. Mai) machen es möglich. Wer vom 2. bis zum 5. Mai 4 Tage Urlaub einreicht, hat 9 Tage frei. 9 freie Tage gibt es für diejenigen, die 4 Urlaubstage zwischen 15. und 19. Mai nehmen. Mit 6 Urlaubstagen vom 19. bis zum 26. Mai gibt es 12 freie Tag

Auch im Oktober können Urlaubstage sinnvoll eingesetzt werden. Da der Tag der Deutschen Einheit auf einen Dienstag fällt, sind 9 freie Tage möglich. Wer zwischen dem 2. und 6. Oktober vier Tage Urlaub einreicht, kommt auf diese Zahl. An Weihnachten 2023 haben Urlauber die besten Aussichten. Zum Preis von 3 Urlaubstagen, die vom 27. Bis zum 29. Dezember genommen werden müssen, bekommt man 10 freie Tage. Es lässt sich mit wenigen Urlaubstagen eine ordentliche arbeitsfreie Zeit im Jahr 2023 herausholen.

Übrigens sind die Feiertage nicht in allen Bundesländern gleich. Solltest du also in ein anderes Bundesland ziehen, solltest du dich über die Feiertage in dem Bundesland informieren. In vielen Bundesländern ist beispielsweise der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag – in Nordrhein-Westfalen nicht.

Neben den Feiertagen in NRW sind auch gibt es noch weitere besondere Tage.