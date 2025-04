Palmkirmes in Recklinghausen: Kurz vor dem Start macht Nachricht die Runde

Vom 4. bis zum 13. April findet in Recklinghausen wieder die Palmkirmes statt. Wie jedes Jahr lockt das bunte Fest die Leute mit einer Vielfalt an actiongeladenen Fahrgeschäften, Leckereien und viel gute Laune.

Als größte Frühjahrskirmes in Nordrhein-Westfalen gibt die Palmkirmes in Recklinghausen traditionell den Startschuss für die Kirmessaison. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein buntes Programm freuen. Kurz vor dem Beginn sorgt nun eine Nachricht für Gewissheit.

Palmkirmes mit viel Polizeipräsenz

Tausende Besucher werden ab Freitag (4. April) auf dem Gelände der Palmkirmes um die Vestlandhalle erwartet. Die Veranstalter sowie die Polizei rechnen vor allem an den Wochenenden mit vielen Besuchern. Doch darauf sind vor allem Letztere gut vorbereitet. Denn besondere Vorkehrungen wurden rund um die beliebte Kirmes in diesem Jahr getroffen.

2025 gilt auf der Palmkirmes erstmals ein Waffentrageverbot. Gemeint ist damit, dass das Führen von Messern und anderen Waffen untersagt ist. „Waffen haben auf einem Volksfest nichts zu suchen. Falls nötig, werden wir von der neuen Rechtsgrundlage Gebrauch machen. Grundsätzlich schöpfen wir als Polizei alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um allen Besucherinnen und Besuchern eine friedliche Palmkirmes zu ermöglichen“, erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen in einer Pressemitteilung.

Darauf sollen Besucher auch achten

Die Polizei werde stichprobenartig Kontrollen durchführen, damit die Sicherheit gewährleistet ist. „Außerdem ordne ich für die Zeit der Palmkirmes für das Umfeld des Veranstaltungsgeländes die strategische Fahndung an. Dadurch haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die rechtlichen Möglichkeiten, um bei Besucherinnen und Besuchern auch schon bei der Anreise zur Kirmes nach Waffen zu schauen“, so die Polizeipräsidentin weiter.

Die Polizei sei in diesem Jahr auch wieder vermehrt auf dem Gelände der Palmkirmes in Recklinghausen präsent. Sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden unterstützt sie den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Des Weiteren warnen die Beamten aber auch wie in jedem Jahr vor Taschendieben. So sollen Besucher besonders auf ihre Taschen und Rucksäcke achten und diese niemals irgendwo unbeaufsichtigt liegenlassen.