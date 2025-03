Palmkirmes lockt ins Ruhrgebiet – Veranstalter verrät Neuerung

Der Countdown läuft: Am 4. April geht’s endlich wieder los – die Palmkirmes (Kurt-Oster-Straße 2, 45659 Recklinghausen) im Ruhrgebiet öffnet ihre Tore! Dann duftet es wieder herrlich nach gebrannten Mandeln, Popcorn und Zuckerwatte, und das ist noch längst nicht alles, was die Besucher aus dem Ruhrgebiet anzieht. Die Fahrgeschäfte und Buden versprechen jede Menge Spaß und Nervenkitzel.

Und jetzt gibt es noch mehr Grund zur Freude, denn die Veranstalter verraten gleich zwei Neuerungen.

Ruhrgebiet: Palmkirmes lockt mit neuen Attraktionen

Ab dem 4. April um 14 Uhr lockt die Palmkirmes mit freiem Eintritt die zahlreichen Besucher an – und der Spaß im Ruhrgebiet beginnt mit freiem Eintritt an allen Fahrgeschäften in den ersten 15 Minuten. Schnell sein lohnt sich also! Aber nicht nur die Uhr, sondern auch die vielen Attraktionen sollten die Kirmesfans im Auge behalten.

In diesem Jahr gibt es nämlich gleich zwei Neuzugänge auf dem Kirmesgelände im Ruhrgebiet: Das Laufgeschäft „Lost Escape Adventure“ und das Hochfahrgeschäft „Intoxx“, das die Fahrgäste in schwindelerregende Höhen katapultiert, feiern Premiere auf dem Saatbruchgelände.

Insider ist sich sicher: „Musik-Feuerwerk“ wird ein Highlight

Aber keine Sorge, auch die alten Favoriten sind wieder mit dabei! Dazu gehören der „Break Dance No.2“, der „Disco-Jet“, der „Voodoo Jumper“, das Rundfahrgeschäft „Shake & Roll“ und das Riesenrad „Roue Parisienne“. Für die kleinen Kirmesfans gibt es natürlich auch die Nostalgie-Achterbahn „Wilde Maus“ und „Willy der Wurm“ – also jede Menge Fahrspaß für die ganze Familie!

Ein weiteres Highlight wird das „Musik-Feuerwerk“ am 10. April, das laut Platzmeister Oliver Boßle „Kirmesbegeisterte aus der ganzen Region nach Recklinghausen lockt“ – und das zu Recht! Ganze zehn Tage lang sorgen sich die Fahrgeschäfte und Essbuden für Jubel im Ruhrgebiet, bis die Kirmes dann traditionell am Palmsonntag, 13. April, beendet wird.

Eines ist jedenfalls sicher: Wer bei den neuen Attraktionen ganz vorne mit dabei sein möchte, wird wohl etwas Geduld brauchen. Aber keine Sorge – die Wartezeit lässt sich wunderbar mit Popcorn oder Eis überbrücken. Das Angebot wird bestimmt nicht zu knapp sein!