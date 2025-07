Kostenlos ins Freibad und in den Zoo Duisburg? So geht’s!

Der Countdown läuft! Schülerinnen und Schüler in NRW können es sicher kaum abwarten. Am 14. Juli starten die Sommerferien ganz offiziell. Und wer in Duisburg zur Schule oder in die Kita geht, hat womöglich richtig Glück.

Denn vielen Kindern und Jugendlichen steht der Ferienpass zu. Dieser ermöglicht den kostenlosen Eintritt in jede Menge Freizeitaktivitäten. Dazu gehört unter anderem auch das Schwimmbad und sogar der Zoo Duisburg.

Freibad und Zoo Duisburg umsonst? So geht’s!

Wer in den Ferien nicht in den Urlaub fährt oder fliegt, soll sich zu Hause ja nicht langweilen. Und so gibt es zum Beispiel von der Stadt Duisburg den beliebten Ferienpass 2025. Auch Oberbürgermeister Sören Link ist sich sicher: „Ob Kultur, Sport oder Spiel – mit dem Ferienpass könnt ihr an vielen Workshops, Ausflügen und Veranstaltungen kostenlos teilnehmen und einen erhol- und unterhaltsamen Sommer in Duisburg verbringen.“

Der Ferienpass gilt in der Zeit vom 12. Juli bis zum 26. August. Er richtet sich an Kinder ab 5 Jahren bis zu Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, die Duisburger Schulen oder Kitas besuchen. Auch Kinder, die in Duisburg gemeldet sind ohne hier eine Einrichtung zu besuchen, erhalten den Pass. Leider sind Berufsschüler aber ausgeschlossen.

Das ist alles im Angebot mit drin

Mit dem Ferienpass kann man eine Menge erleben. Enthalten ist unter anderem einmal Eintritt in den Zoo Duisburg, einmal Eintritt ins Kultur- und Stadthistorisches Museum, fünfmal Eintritt in ein Schwimmbad (dabei stehen fünf verschiedene zur Auswahl) und vieles mehr.

Der Ferienpass wird über die Kitas und Schulen und zusätzlich über die sieben Bürgerservicestationen an die Kinder und Jugendlichen verteilt. Da können die Sommerferien ja starten!

