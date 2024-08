Kirmes in NRW: Das sind die größten Volksfeste an Rhein und Ruhr

Du möchtest in deiner Freizeit jede Menge Action und Spaß erleben, aber ein Freizeitpark ist dir etwas zu viel des Guten? Dann solltest du auf einem der größten Volksfeste in NRW vorbeischauen. Das gesamte Jahr über finden in verschiedensten Regionen NRWs große Volksfeste statt, auf denen ein Adrenalinschub den nächsten jagt – für die Kleinen kann der Spaß sogar noch größer sein. Doch welche Kirmes in NRW hat die meisten Attraktionen zu bieten?

Frühjahrskirmes, Sommerkirmes oder Herbstkirmes – das nächste Volksfest ist nie weit entfernt. Auch örtlich befinden sich die meisten Volksfeste in NRW direkt in deiner Nähe. Vielleicht macht eine kurze Fahrt in den nächsten Ort aber doch Sinn, um den größten Spaß deines Lebens zu erleben? Damit du deinen nächsten Kirmesbesuch gezielt planen kannst, verraten wir dir, wann und wo die größten Volksfeste in NRW stattfinden.

Größte Volksfeste in NRW: Rheinkirmes in Düsseldorf

Was hat die Rheinkirmes in Düsseldorf zu bieten? Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Lange Zeit war die Rheinkirmes in Düsseldorf als größtes Volksfest in NRW bekannt. Mittlerweile geht dieser Titel an eine andere Kirmes in NRW, doch die Rheinkirmes kann sich definitiv immer noch sehen lassen. Nicht nur für Düsseldorfer ist die Sommerkirmes eine beliebte Anlaufstelle. Jährlich besuchen rund vier Millionen Menschen das Schützen- und Heimatfest „Rheinkirmes“ in Düsseldorf. Und das aus gutem Grund!

Typischerweise findet die Rheinkirmes in Düsseldorf in der dritten Juliwoche auf den Rheinwiesen im Stadtteil Oberkassel statt. Rund 300 Schausteller machen die Rheinkirmes zu einem der größten Volksfeste in NRW. Unter anderem gibt es auf dieser Sommerkirmes ein 55 Meter hohes Riesenrad, einen Tower und eine Wilde Maus. Auf der Rheinkirmes kosten dich Fahrgeschäfte im Schnitt 8 Euro, Kinder zahlen ungefähr die Hälfte. An Verpflegung findest du, was immer das Herz begehrt – das hat aber auch seinen Preis. Der Höhepunkt der Rheinkirmes ist das Feuerwerk und findet am letzten Kirmes-Freitag statt.

Größte Volksfeste in NRW: Libori Kirmes in Paderborn

Wie groß ist das Libori Volksfest? Foto: imago images/teutopress

Die Libori Kirmes in Paderborn ist eine großartige Mischung aus Kultur und Kirmes. Mit 150 Schaustellern auf 1,6 Kilometern ist die Libori Kirmes zwar kleiner als die Rheinkirmes, zählt aber zu den ältesten und größten Volksfesten in ganz Deutschland. Einen Besuch ist die Libori Kirmes auf jeden Fall wert. Das Volksfest in Paderborn teilt sich nämlich in eine Kirmes mit großen Fahrgeschäften und einem Pottmarkt mit Verkaufshüttchen auf dem Markt- und Domplatz.

Während du auf der Libori Kirmes ein Riesenrad sowie einen 80 Meter hohen Tower findest, versprüht der Markt jede Menge Charme. Ein klassisches Feuerwerk gibt es bei dieser Kirmes in NRW ebenfalls. Und das Beste: Die Libori Kirmes findet zweimal im Jahr statt. Du hast die Wahl zwischen einer Sommerkirmes und Herbstkirmes – oder geh gleich doppelt hin.

Größte Volksfeste in NRW: Pützchens Markt in Bonn

Was gibt es auf dem größten Volksfest in Paderborn zu entdecken? Foto: IMAGO/Marc John

Du hast die beliebteste Sommerkirmes in NRW verpasst? Nicht schlimm! Die Herbstkirmes Pützchens Markt findet jedes Jahr in der zweiten Septemberwoche statt. Mit 500 Schaustellern auf 80.000 Quadratmetern ist Pützchens Markt eines der größten Volksfeste in NRW. Unter den Fahrgeschäften finden sich große Achterbahnen, ein Riesenrad und sogar eine Wildwasserbahn. Auf dieser Herbstkirmes kannst du garantiert deinen verpassten Sommertraum nachholen.

Die Herbstkirmes Pützchens Markt findet in Bonn-Buel auf dem Magdalenenplatz statt. Man mag es kaum glauben: Der Besucherrekord dieser Kirmes in NRW lag bei 1,4 Millionen Menschen – und das nicht mal im Sommer! Am fünften und letzten Tag der Kirmes in Bonn kannst du ein atemberaubendes Feuerwerk erleben.

Größte Kirmes in NRW: Cranger Kirmes in Herne

Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Rund vier Millionen Besucher machen die Cranger Kirmes in Herne zum größten Volksfest in NRW. Auf 110.000 Quadratmetern findest du mit 500 Schaustellern und zahlreichen Fahrgeschäften so viele Angebote, dass sich gleich mehrere Besuche der Cranger Kirmes lohnen. Die Cranger Kirmes ist so groß, dass es beinahe unmöglich ist, alles an einem Tag oder Abend zu sehen. Von allen Volksfesten in NRW gibt es auf der Cranger Kirmes definitiv die spektakulärsten Fahr- und Showgeschäfte.

Die Cranger Kirmes findet jedes Jahr am ersten Freitag im August mit einem großen Eröffnungsfeuerwerk statt. Möchtest du auf der Cranger Kirmes nicht unbedingt ein Abenteuer, sondern einfach eine gute Zeit mit Freunden erleben, kannst du in der Festhalle der Sommerkirmes ordentlich feiern. Fast jeden Abend lädt ein Showprogramm zum Tanzen ein. Aber Achtung: Wie auf jeder Sommerkirmes solltest du ordentlich Geld für Getränke einplanen. Hier kann es schnell sehr teuer werden.

Größte Volksfeste in NRW: Allerheiligenkirmes in Soest

Wie groß ist das Volksfest in Soest? Foto: IMAGO/Zoonar

Während die meisten Freizeitparks wegen der Wetterbedingungen im Herbst und Winter eine Pause einlegen, sieht das bei den größten Volksfesten in NRW anders aus. Die Allerheiligenkirmes in Soest ist eine Herbstkirmes und findet im November statt. Aber Achtung: Wer daran denkt, an Allerheiligen eine Herbstkirmes in NRW zu besuchen, der wird enttäuscht werden. An Allerheiligen selbst hat die Kirmes in Soest wegen des Feiertags geschlossen. Erst am Mittwoch darauf findet die Herbstkirmes statt und dauert bis zum folgenden Sonntag.

Auf der Kirmes in Soest findest du auf 50.000 Quadratmetern neben 400 Schaustellern über 40 Fahrgeschäfte. Ein Riesenrad, ein Tower und eine Schiffschaukel garantieren für den Adrenalinkick. Das Angebot der Herbstkirmes überzeugt viele Menschen: Rund eine Million Besucher werden jährlich auf der Allerheiligenkirmes erwartet. Bist du einer von ihnen?

Größte Kirmes in NRW: Sterkrader Frohnleichnahmskirmes in Oberhausen

Die Kirmes in Oberhausen ist eines der größten Volksfeste in NRW. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Die Frohnleichnahmskirmes in Oberhausen ist nicht nur die größte Frühjahrskirmes, sondern überhaupt die zweitgrößte Kirmes im Ruhrgebiet. Ungefähr 60 Tage nach Ostern findet die Eröffnung der Frohnleichnahmskirmes in NRW statt. Seit 1829 ist die Frühjahrskirmes in Oberhausen stetig gewachsen. Heute stehen dir auf einem Rundweg von 2,5 Kilometern viele Großfahrgeschäfte zur Verfügung – darunter ein 13 Meter hohes Riesenrad, ein Tower und eine Schiffschaukel.

Wie der Name schon verrät, findet die Frühkirmes nur einmal im Jahr statt. Du solltest dir den Termin der Frohnleichnahmskirmes in NRW also vormerken, wenn du eines der größten Volksfeste nicht verpassen willst. Nach sechs Tagen ist die Frühkirmes in Oberhausen auch schon wieder abgebaut.

Größte Volksfeste in NRW: Deutzer Kirmes in Köln

Was hat die Kirmes in Köln zu bieten? Foto: IMAGO/Panama Pictures

An der Deutzer Werft findet entlang des Rheinufers die Deutzer Kirmes in Köln statt. Kannst du es zum Jahresstart gar nicht abwarten, bis die Kirmes-Zeit endlich losgeht, ist die Deutzer Kirmes genau die richtige für dich. Denn die Deutzer Kirmes ist die größte Kirmes, die in NRW um Ostern herum geöffnet hat! Im April kannst du auf der Osterkirmes viele Fahrgeschäfte hautnah erleben. Das Riesenrad, die Wilde Maus und das Kettenkarussell der Osterkirmes solltest du dir nicht entgehen lassen. Preise liegen bei der Deutzer Kirmes zwischen 3 und 9 Euro pro Fahrgeschäft.

Hast du die Osterkirmes verpasst, ist das nur halb so schlimm. Die Deutzer Kirmes öffnet im Jahr nämlich gleich zweimal. Etwa sechs Monate später kannst du die Attraktionen der Deutzer Herbstkirmes nochmal erleben – wie zum Beispiel das Feuerwerk, das traditionell am letzten Sonntag der Deutzer Kirmes stattfindet. Bei der Deutzer Herbstkirmes wird das Feuerwerk garantiert nicht weniger spektakulär sein.

Größte Volksfeste in NRW: Palmkirmes Recklinghausen

Wie groß ist das Volksfest in Recklinghausen? Foto: IMAGO/blickwinkel

Noch früher als die Osterkirmes in Köln startet in unserer Liste nur die Palmkirmes in Recklinghausen – und zwar gleich Ende März. Die Palmkirmes in Recklinghausen ist die größte Frühjahrskirmes in NRW. An der Westlandhalle bieten ca. 200 Fahrgeschäfte, Schießbuden, Glücksautomaten und Belustigungsgeschäfte den ultimativen Spaßfaktor. Mitunter findest du auf der Frühjahrskirmes in Recklinghausen natürlich ein Riesenrad, Autoscooter und viele Fahrgeschäfte für die Klein und Groß.

Typischerweise beginnt die Palmkirmes an einem Freitag und bleibt ganze zehn Tage in Recklinghausen stehen. Über 70 Verpflegungsangebote sorgen auf der Frühkirmes für dein Wohlergehen. Doch auch hier gilt: Getränke und Snacks dürften dich wie bei jeder anderen Kirmes in NRW ordentlich kosten. Halte bei deiner NRW-Kirmes-Planung in Recklinghausen unbedingt Ausschau nach dem Termin für das Feuerwerk – denn hier kommt auf der Frühjahrskirmes sogar Musik ins Spiel.

Weitere Volksfeste in NRW:

Die größten Volksfeste in NRW liegen außerhalb deiner Reichweite oder passen vom Termin nicht? Kein Problem! In NRW gibt es einige kleinere Kirmes-Events, die dir vielleicht eher passen:

NRW-Kirmes in Essen-Werden : Pfingsten

: Pfingsten Bodelschwingher Krimes in Dortmund : Sommerkirmes

: Sommerkirmes „Bie-Happy“ in Bielefeld : Osterkirmes & Herbstkirmes

: Osterkirmes & Herbstkirmes Sprödentalkirmes in Krefeld : Herbstkirmes

: Herbstkirmes Fliegenkirmes in Bochum: Herbstkirmes

Über die Kirmes in NRW weißt du jetzt Bescheid. Du bist eher der Typ für den Freizeitpark? Dann haben wir hier eine Auswahl an Freizeitpark in NRW für dich.