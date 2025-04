Oster-Shopping an NRW-Grenze: Dieses Outlet hat auch Karfreitag geöffnet

Die Ostertage stehen vor der Tür und bieten auch Nicht-Christen, die das Fest nicht kirchlich feiern, einige Vorteile – zum Beispiel freie Tage. Viele Menschen nutzen die Oster-Feiertage deshalb auch dazu, um besondere Ausflüge zu machen oder Dinge zu erledigen, für die sonst selten Zeit ist.

In NRW und Deutschland ist das allerdings nicht an allen Tagen möglich. Shopping in NRW fällt aufgrund der Feiertage an Karfreitag (18. April) sowie Ostermontag (21. April) aus, da die Geschäfte geschlossen sind. Doch wer bereit ist, ein kleines bisschen weiter zu fahren, der findet direkt hinter der Grenze zu den Niederlanden ein echtes Shopping-Paradies.

Oster-Shopping an NRW-Grenze in Roermond

Mit Ostern können einige Menschen nichts anfangen, mit der vielen Freizeit allerdings schon. Gerade für Einwohner in NRW bieten sich Karfreitag oder Ostermontag für einen ausgiebigen Shopping-Trip in unserem Nachbarland an.

Das „McArthurGlen: Designer Outlet“ in Roermond ist da wohl die perfekte Adresse. Von einigen NRW-Städten wie Duisburg oder Essen aus ist es bis zu dem Shopping-Center gerade einmal eine Stunde Fahrtzeit mit dem Auto. Und: Es hat an allen Ostertagen geöffnet. Während von Montag (14. April) bis einschließlich Gründonnerstag (17. April) Öffnungszeiten von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends gelten, gibt es für die Feiertage spezielle Öffungszeiten.

Oster-Shopping in NRW mit neuem Geschäft

So hat das Outlet in Roermond an Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag sogar eine Stunde länger geöffnet, schließt erst um 22 Uhr.

Das ist aber nicht die einzige Besonderheit, die Shopping-Fans dieser Tage erwartet. Am Gründonnerstag feiert der Nike-Store auf dem Gelände große Neueröffnung, die Fläche von rund 3.000 Quadratmetern verteilt sich auf zwei Etagen und wurde nachhaltig gestaltet.

Und wer am Ende eine Pause vom Shopping braucht oder sein Budget schon ausgereizt hat, hat es von dem Einkaufszentrum immerhin nicht weit bis in den Stadtkern von Roermond mit vielen Cafés und Sehenswürdigkeiten.