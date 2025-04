Ostern in NRW bringt Preis-Hammer! Hier zahlst du ordentlich drauf

Ostern steht kurz vor der Tür und das bedeutet für viele Familien aus NRW wieder: Neben dem obligatorischen Eier-Suchen wird an den Feiertagen auch ordentlich geschlemmt. In Zeiten der Inflation und den steigenden Lebensmittelpreisen ist da der Weg in den Supermarkt kurz vor dem Fest aber kein großer Spaß.

Vor allem in NRW müssen Verbraucher jetzt zweimal auf die Preisschilder schauen, denn hier hat sich in den vergangenen Jahren so einiges getan. Und das betrifft vor allem beliebte Produkte zu Ostern. In Nordrhein-Westfalen sind nämlich in den vergangenen Jahren die Preise von Eiern, Schokolade und Co. drastisch gestiegen.

Das Osterfest in NRW wird teuer

Das hat nun das Statistische Landesamts „IT.NRW“ herausgefunden. Demnach sind 2025 erneut die Eierpreise gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Verbraucherpreise für Eier um 2,4 Prozent höher. Diesen Aufwärtstrend gibt es aber nicht erst seit 2024. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, wurden die Eier in NRW seit 2020 kontinuierlich teurer – insgesamt um rund 44 Prozent. Besonders in den Jahren 2022 und 2023 fiel der Preisanstieg heftig aus.

+++Rewe in NRW: Oster-Öffnungszeiten – HIER selbst Karfreitag einkaufen+++

Das sind allerdings nicht die einzigen Oster-Produkte, die 2025 ein großes Loch ins Portemonnaie reißen. Denn auch Produkte aus Schokolade, wie zum Beispiel eine Tafelschokolade und Pralinen, wurden laut dem Statistischen Landesamt um 12,7 Prozent beziehungsweise 16,2 Prozent teurer. Aber auch andere Zutaten für beliebte Ostergebäcke – wie etwa Butter oder Vollmilch – stiegen im Preis. So verzeichnet Butter in NRW einen Aufschlag von 23,7 Prozent und Milch von 6,7 Prozent.

Mehr Themen:

Doch ein paar Produkte, die zum Osterfest in NRW nicht fehlen dürfen, sind sogar etwas günstiger geworden. So ist der Preis bei Möhren um 15,7 Prozent gefallen. Aber auch Kartoffeln sind etwas günstiger geworden: Hier ist ein Preisabfall von 11,9 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen.