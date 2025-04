Oster-Shopping im Outlet Roermond – NRW-Kunden warnen vor großem Fehler

Ob Skiurlaub in den Bergen, große Ostereier-Suche im Kreise der Familie oder ein verlängerter Wochenendtrip. Das Osterwochenende nutzen die Menschen in NRW für die unterschiedlichsten Aktivitäten.

Weil die Geschäfte an den Osterfeiertagen geschlossen sind, zieht es traditionell auch viele Shopping-Fans aus NRW von Karfreitag bis Ostermontag ins Outlet Roermond. Doch viele bereuen den Einkaufstrip kurz hinter die deutsch-niederländische Grenze schnell.

Oster-Shopping im Outlet Roermond: „War zu erwarten“

Während die Geschäfte in NRW über die Ostertage nur an Karsamstag öffnen, sieht die Lage in den Niederlanden ganz anders aus. So lockt das Outlet Roermond von Karfreitag bis Ostermontag mit Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 22 Uhr – Kunden können damit sogar eine Stunde länger einkaufen als an gewöhnlichen Tagen!

Und so rollte an Karfreitag mal wieder gewaltige Blechlawine aus NRW Richtung niederländische Grenze. „Wir waren schon um 9.15 Uhr hier, kurz nachdem das Center aufgemacht hat. Da hat der Sturm auf die Parkplätze und die Geschäfte schon begonnen“, berichtet eine Urlauberin der „Rheinischen Post“. Sie hat an Karfreitag mit ihrer Familie auf Wunsch ihres Sohnes einen Zwischenstopp im Outlet Roermond eingelegt.

Während ihr Mann den Achtjährigen begleitet, zieht sie einen ruhigen Platz vor dem Shopping-Center vor. Den Andrang wolle sie sich nicht geben: „Es war zu erwarten, aber mir ist es einfach ein bisschen zu voll.“

„Wir flüchten gleich“

Je länger der Tag dauert, desto voller wird es. Nach Angaben der Zeitung sei der erste der drei Parkplätze mit insgesamt 7.000 Stellplätzen bereits am Vormittag komplett voll. Auf P2 und P3 seien nur noch wenige Plätze verfügbar gewesen. Wer später kommt, riskiert also lange Wartezeiten bei der Suche nach einem Parkplatz am Outlet Roermond.

Eine spätere Anreise sei auch aus einem anderen Grund ein Fehler, wie eine Kundin aus Düsseldorf resümiert: „Heute Morgen war es noch angenehm, langsam wird es aber anstrengend“, sagt sie angesichts langer Warteschlangen vor den beliebtesten Shops gegenüber der „RP“.

„Ich denke, wir flüchten gleich in die Innenstadt von Roermond“, so die Düsseldorferin weiter. So profitiert an den Osterfeiertagen nicht nur das Outlet vom Besucherandrang, sondern auch die Händler und Cafés in der City.