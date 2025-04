Aldi in NRW: Kunde blickt auf Bon und versteht die Welt nicht mehr – „Wie kann das sein?“

Wer bei Aldi Süd einkaufen möchte, hat die Qual der Wahl, was den Standort angeht. Nach Angaben der Website betreibt das Unternehmen mit Sitz in Mülheim insgesamt rund 2.000 Filialen in Deutschland – mitunter einige NRW.

Als ein Kunde nach dem Einkauf auf den Kassenbon von Aldi in NRW schaut, versteht er die Welt allerdings nicht mehr. Seine Verwunderung teilt er in den sozialen Medien und sorgt damit für Aufsehen.

Aldi NRW: Kunde ist verwirrt

Auf der Plattform „Reddit“ postet der User ein Foto des Kassenbons, wo zu sehen ist, dass er bei Aldi in NRW einen Auflaufkäse von Landliebe gekauft hat. Daneben steht die Information „3 Jahre Garantie“. Er fragt die Raddiät-Community irritiert: „3 Jahre Garantie auf Käse? Wie kann das sein?“

Besonders kurios: Der Käse von Aldi in NRW ist nach Angaben des Kunden nur bis 26. September 2025 haltbar. In welcher Filiale er das Produkt gekauft hat, teilt er nicht mit. Mithilfe der Umsatzsteuer-ID findet man auf der Website aber Anhaltspunkte dafür, dass es sich vermutlich um einen Store der Regionalgesellschaft Sankt Augustin handelt.

Kunden spekulieren über kuriosen Kassenbon

In den Kommentaren zeigen sich Kunden über den Kassenbon von Aldi in NRW amüsiert. „Bitte gib ihn kurz vor Ablauf der Garantie zurück“ und „Halt mich auf dem Ablaufenden“, heißt es dort. Andere hingegen spekulieren bereits, wie es zu dem Fehler auf dem Kassenbon kommen konnte.

So schreibt ein User: „Sieht nach einem Datenpflege-Fehler aus. Supermärkte und Online-Shops haben oft zehntausende, manchmal hunderttausende Artikel (aktuelle und historische) in ihren Datenbanken. Manchmal werden beim Anlegen einfach alte Artikel kopiert und ein paar Felder geändert. Wahrscheinlich wurde da was übersehen.“ Ob das wirklich der Grund für den Fehler auf dem Kassenbon von Aldi in NRW ist, ist allerdings nicht bekannt.